"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине - 13.02.2026
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине
Смартфоны у многих жителей Украины массово "переместились" в Россию, сообщил Life. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:50+0300
2026-02-13T13:50+0300
россия
украина
челябинская область
башкирия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Смартфоны у многих жителей Украины массово "переместились" в Россию, сообщил Life."Тысячи украинцев не могут заказать доставку еды и такси, потому что их телефоны "переехали" в Челябинск", — говорится в материале.Указывается, что причинами этого сбоя являются ошибки в геолокации и воздействие систем радиоэлектронной борьбы. "Смартфоны киевлян и жителей других городов думают, что они на границе Челябинской области и Башкирии. Из-за этого все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до дейтинг-приложений — выдают сообщение "Мы не работаем на территории России" и блокируются", — отмечается в публикации.Согласно информации издания, банковские транзакции также фиксируются как выполненные на российской территории. Например, жители Киева чаще всего "обнаруживаются" в подмосковных Химках.
украина
челябинская область
башкирия
россия, украина, челябинская область, башкирия
РОССИЯ, УКРАИНА, Челябинская область, БАШКИРИЯ
13:50 13.02.2026
 
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине

Life: украинцы остались без такси и доставки из-за "переезда" смартфонов в Челябинск

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Смартфоны у многих жителей Украины массово "переместились" в Россию, сообщил Life.
"Тысячи украинцев не могут заказать доставку еды и такси, потому что их телефоны "переехали" в Челябинск", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Определенный сигнал": на Украине рассказали, что напугало Зеленского
07:21
Указывается, что причинами этого сбоя являются ошибки в геолокации и воздействие систем радиоэлектронной борьбы.
"Смартфоны киевлян и жителей других городов думают, что они на границе Челябинской области и Башкирии. Из-за этого все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до дейтинг-приложений — выдают сообщение "Мы не работаем на территории России" и блокируются", — отмечается в публикации.
Согласно информации издания, банковские транзакции также фиксируются как выполненные на российской территории. Например, жители Киева чаще всего "обнаруживаются" в подмосковных Химках.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
В Европарламенте сообщили неутешительные новости для Киева
Вчера, 06:16
 
РОССИЯ УКРАИНА Челябинская область БАШКИРИЯ
 
 
