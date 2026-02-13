https://1prime.ru/20260213/ukraintsy-867445947.html
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Смартфоны у многих жителей Украины массово "переместились" в Россию, сообщил Life."Тысячи украинцев не могут заказать доставку еды и такси, потому что их телефоны "переехали" в Челябинск", — говорится в материале.Указывается, что причинами этого сбоя являются ошибки в геолокации и воздействие систем радиоэлектронной борьбы. "Смартфоны киевлян и жителей других городов думают, что они на границе Челябинской области и Башкирии. Из-за этого все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до дейтинг-приложений — выдают сообщение "Мы не работаем на территории России" и блокируются", — отмечается в публикации.Согласно информации издания, банковские транзакции также фиксируются как выполненные на российской территории. Например, жители Киева чаще всего "обнаруживаются" в подмосковных Химках.
