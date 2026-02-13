https://1prime.ru/20260213/ukraintsy-867445947.html

"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине

"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали о казусе на Украине

Смартфоны у многих жителей Украины массово "переместились" в Россию, сообщил Life. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T13:50+0300

2026-02-13T13:50+0300

2026-02-13T13:50+0300

россия

украина

челябинская область

башкирия

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Смартфоны у многих жителей Украины массово "переместились" в Россию, сообщил Life."Тысячи украинцев не могут заказать доставку еды и такси, потому что их телефоны "переехали" в Челябинск", — говорится в материале.Указывается, что причинами этого сбоя являются ошибки в геолокации и воздействие систем радиоэлектронной борьбы. "Смартфоны киевлян и жителей других городов думают, что они на границе Челябинской области и Башкирии. Из-за этого все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до дейтинг-приложений — выдают сообщение "Мы не работаем на территории России" и блокируются", — отмечается в публикации.Согласно информации издания, банковские транзакции также фиксируются как выполненные на российской территории. Например, жители Киева чаще всего "обнаруживаются" в подмосковных Химках.

https://1prime.ru/20260213/signal-867437268.html

https://1prime.ru/20260212/avstriya-867404181.html

украина

челябинская область

башкирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, челябинская область, башкирия