"Уралкалий" увеличил чистую прибыль по МСФО в пять раз в 2025 году

"Уралкалий" увеличил чистую прибыль по МСФО в пять раз в 2025 году

2026-02-13T19:03+0300

экономика

промышленность

пермский край

уралкалий

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 149,597 миллиарда рублей против 29,221 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом, следует из отчетности компании. Выручка производителя выросла на 10,5% - до 463,314 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 35%, до 178,329 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 41,2%, до 142,760 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 0,8% - до 284,985 миллиарда рублей. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).

пермский край

2026

