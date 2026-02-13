Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уралкалий" увеличил чистую прибыль по МСФО в пять раз в 2025 году - 13.02.2026
"Уралкалий" увеличил чистую прибыль по МСФО в пять раз в 2025 году
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 149,597 миллиарда рублей против 29,221 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом, следует из отчетности компании. Выручка производителя выросла на 10,5% - до 463,314 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 35%, до 178,329 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 41,2%, до 142,760 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 0,8% - до 284,985 миллиарда рублей. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
промышленность, пермский край, уралкалий
Экономика, Промышленность, Пермский край, Уралкалий
19:03 13.02.2026
 
"Уралкалий" увеличил чистую прибыль по МСФО в пять раз в 2025 году

Павильон объединения "Уралкалий"
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 149,597 миллиарда рублей против 29,221 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом, следует из отчетности компании.
Выручка производителя выросла на 10,5% - до 463,314 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 35%, до 178,329 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 41,2%, до 142,760 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж снизилась на 0,8% - до 284,985 миллиарда рублей.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
С Yara International взыскали 17,4 миллиона долларов в пользу "Уралхима"
24 ноября 2025, 11:30
 
ЭкономикаПромышленностьПермский крайУралкалий
 
 
