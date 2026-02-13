Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем наличной валюты у россиян вырос впервые за три года - 13.02.2026
Банк России
Объем наличной валюты у россиян вырос впервые за три года
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Объем иностранной наличной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года, хотя и всего на 100 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ. Так, всего на руках россиян по итогам прошлого года было 92,2 миллиарда долларов против 92,1 миллиарда на конец 2024 года. Это стало первым увеличением с 2022 года, когда объем наличной валюты у россиян подскочил сразу на 12,1 миллиарда долларов. При этом в 2024 году он снизился на 5,2 миллиарда, а годом ранее - на 400 миллионов.
23:15 13.02.2026
 
Объем наличной валюты у россиян вырос впервые за три года

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Объем иностранной наличной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года, хотя и всего на 100 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ.
Так, всего на руках россиян по итогам прошлого года было 92,2 миллиарда долларов против 92,1 миллиарда на конец 2024 года.
Это стало первым увеличением с 2022 года, когда объем наличной валюты у россиян подскочил сразу на 12,1 миллиарда долларов. При этом в 2024 году он снизился на 5,2 миллиарда, а годом ранее - на 400 миллионов.
