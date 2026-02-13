https://1prime.ru/20260213/venesuela-867432201.html

В Венесуэле одобрили шесть статей проекта закона об амнистии

В Венесуэле одобрили шесть статей проекта закона об амнистии

МЕХИКО, 13 фев - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила шесть статей проекта закона об амнистии для демократического сосуществования и продолжит рассмотрение документа на следующем заседании, сообщила пресс-служба парламента. "Национальная ассамблея единогласно одобрила шесть статей проекта закона об амнистии для демократического сосуществования", - говорится в сообщении законодательного органа по итогам заседания. В четверг парламент начал второе, финальное обсуждение инициативы, голосование проходило последовательно по каждой статье. Перед началом процедуры председатель специальной комиссии по законопроекту, депутат Хорхе Арреаса представил итоги общественных консультаций. По его словам, в комиссию поступили 2,7 тысячи письменных предложений от различных слоев венесуэльского общества, и "предложения продолжают поступать". Арреаса сообщил, что за шесть дней работы были проведены собрания во всех 24 штатах страны. Комиссия, по его словам, организовала встречи с представителями неправительственных организаций, судебной власти, мировыми судьями, родственниками задержанных и жертвами политического насилия 2013-2017 годов. После одобрения шести статей обсуждение было приостановлено, как сообщил ряд СМИ, из-за отсутствия консенсуса по формулировкам, связанным с обязанностью отдельных категорий обвиняемых или осужденных являться в судебные органы, а также по определению статуса лиц, которых следует считать жертвами политического преследования. Обсуждение будет продолжено на следующей очередной сессии ассамблеи во вторник. Проект закона об амнистии для демократического сосуществования предусматривает предоставление общей и полной амнистии лицам, привлеченным к ответственности или осужденным за политические преступления и связанные с ними деяния в период с 1 января 1999 года по 30 января 2026 года. Документ охватывает события, связанные с политическим насилием, включая попытку переворота 2002 года, нефтяную забастовку 2002-2003 годов, протесты 2004, 2007, 2013, 2014, 2017 и 2019 годов, а также эпизоды в контексте президентских выборов 2024 года. Цели закона - содействие национальному примирению, укрепление демократического сосуществования и предотвращение повторения политической конфронтации. Согласно проекту, из-под действия амнистии исключаются тяжкие преступления, в том числе грубые нарушения прав человека, преступления против человечности и военные преступления, умышленное убийство, наркоторговля с минимальным сроком наказания свыше девяти лет и преступления против государственного имущества. Закон предусматривает прекращение уголовных и иных производств по подпадающим под него делам, отмену мер пресечения, пересмотр приговоров, закрытие расследований и удаление соответствующих записей из реестров после вступления документа в силу.

