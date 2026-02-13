Власти США не будут давать гарантии бизнесу в Венесуэле

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 13 фев – ПРАЙМ. Правительство США не собирается давать физические или экономические гарантии американскому бизнесу в Венесуэле, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. "Правительство не будет обеспечивать ни физическую, ни экономическую безопасность американским и международным компаниям. Бизнес из США и других стран работает по всему миру - в самых разных политических и рискованных условиях. Венесуэла в этом смысле не исключение", - сказал Райт в эфире CNN. Он отметил, что еще два месяца назад Венесуэла была одной из самых рискованных и худших с точки зрения ведения бизнеса стран, а сейчас ситуация улучшилась. В четверг он же сообщал, что Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму более миллиарда долларов, в ближайшие месяцы ожидаются продажи ещё примерно на 5 миллиардов долларов.
мировая экономика, венесуэла, сша, cnn
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, CNN
00:19 13.02.2026
 
ВАШИНГТОН, 13 фев – ПРАЙМ. Правительство США не собирается давать физические или экономические гарантии американскому бизнесу в Венесуэле, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.
"Правительство не будет обеспечивать ни физическую, ни экономическую безопасность американским и международным компаниям. Бизнес из США и других стран работает по всему миру - в самых разных политических и рискованных условиях. Венесуэла в этом смысле не исключение", - сказал Райт в эфире CNN.
Он отметил, что еще два месяца назад Венесуэла была одной из самых рискованных и худших с точки зрения ведения бизнеса стран, а сейчас ситуация улучшилась.
В четверг он же сообщал, что Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму более миллиарда долларов, в ближайшие месяцы ожидаются продажи ещё примерно на 5 миллиардов долларов.
 
Заголовок открываемого материала