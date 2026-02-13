https://1prime.ru/20260213/vlasti-867432116.html

Власти США не будут давать гарантии бизнесу в Венесуэле

Власти США не будут давать гарантии бизнесу в Венесуэле - 13.02.2026, ПРАЙМ

Власти США не будут давать гарантии бизнесу в Венесуэле

Правительство США не собирается давать физические или экономические гарантии американскому бизнесу в Венесуэле, заявил министр энергетики Соединенных Штатов... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T00:19+0300

2026-02-13T00:19+0300

2026-02-13T00:19+0300

экономика

мировая экономика

венесуэла

сша

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867432116.jpg?1770931185

ВАШИНГТОН, 13 фев – ПРАЙМ. Правительство США не собирается давать физические или экономические гарантии американскому бизнесу в Венесуэле, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. "Правительство не будет обеспечивать ни физическую, ни экономическую безопасность американским и международным компаниям. Бизнес из США и других стран работает по всему миру - в самых разных политических и рискованных условиях. Венесуэла в этом смысле не исключение", - сказал Райт в эфире CNN. Он отметил, что еще два месяца назад Венесуэла была одной из самых рискованных и худших с точки зрения ведения бизнеса стран, а сейчас ситуация улучшилась. В четверг он же сообщал, что Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму более миллиарда долларов, в ближайшие месяцы ожидаются продажи ещё примерно на 5 миллиардов долларов.

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венесуэла, сша, cnn