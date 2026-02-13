Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/vokzal-867463463.html
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве - 13.02.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T21:46+0300
2026-02-13T21:46+0300
экономика
бизнес
россия
москва
рф
михаил мишустин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867463137_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1d0c6b165344b51b428fb467a1254958.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.
https://1prime.ru/20260209/domodedovo-867330761.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867463137_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_11e600fde2e523db0be65f8fcccb4cbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, михаил мишустин, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Минфин
21:46 13.02.2026
 
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

Правительство одобрило продажу Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Рижского вокзала в Москве
Здание Рижского вокзала в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Здание Рижского вокзала в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
"Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.
Московский международный аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
9 февраля, 18:27
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФМихаил МишустинМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала