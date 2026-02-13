https://1prime.ru/20260213/vokzal-867463463.html
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве - 13.02.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T21:46+0300
2026-02-13T21:46+0300
2026-02-13T21:46+0300
экономика
бизнес
россия
москва
рф
михаил мишустин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867463137_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1d0c6b165344b51b428fb467a1254958.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.
https://1prime.ru/20260209/domodedovo-867330761.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867463137_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_11e600fde2e523db0be65f8fcccb4cbe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, рф, михаил мишустин, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Минфин
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство одобрило продажу Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе