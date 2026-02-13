https://1prime.ru/20260213/vokzal-867463463.html

Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве - 13.02.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T21:46+0300

2026-02-13T21:46+0300

2026-02-13T21:46+0300

экономика

бизнес

россия

москва

рф

михаил мишустин

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867463137_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1d0c6b165344b51b428fb467a1254958.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.

https://1prime.ru/20260209/domodedovo-867330761.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, рф, михаил мишустин, минфин