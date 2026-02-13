https://1prime.ru/20260213/vsu-867431974.html

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Большие потери, сильные морозы и перебои в энергетике привели к проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Из-за усилившихся морозов и проблем с энергоснабжением в 116-й бригаде теробороны ВСУ и 15-й бригаде Нацгвардии на купянском направлении возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят", - сообщили агентству в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что дезертирство с позиций и по пути до них обрело массовый характер. Основные причины - полное безразличие командиров в обеспечении солдат, выполняющих задачи на передовой. "Так, в 116-й бригаде полковник Максим Литвиненко открыто озвучил логику "мясорубки": "Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут". Для полковника это не трагедия, а естественный отбор", - добавили в силовых структурах.

