https://1prime.ru/20260213/vtb--867446247.html

ВТБ снизил стоимость кредитов наличными

ВТБ снизил стоимость кредитов наличными - 13.02.2026, ПРАЙМ

ВТБ снизил стоимость кредитов наличными

ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T13:53+0300

2026-02-13T13:53+0300

2026-02-13T13:53+0300

экономика

банки

финансы

рф

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации. "ВТБ оперативно отреагировал на первое в этом году снижение ключевой ставки Банком России до 15,5%, улучшив условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов. Процентные ставки сократились в среднем на 3 процентных пункта. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования", - говорится в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

https://1prime.ru/20260211/stavka--867385010.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, втб