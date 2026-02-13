ВТБ снизил стоимость кредитов наличными

https://1prime.ru/20260213/vtb--867446247.html
ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации.
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации. "ВТБ оперативно отреагировал на первое в этом году снижение ключевой ставки Банком России до 15,5%, улучшив условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов. Процентные ставки сократились в среднем на 3 процентных пункта. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования", - говорится в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
рф
Новости
ru-RU
