ВТБ снизил стоимость кредитов наличными
ВТБ снизил стоимость кредитов наличными - 13.02.2026, ПРАЙМ
ВТБ снизил стоимость кредитов наличными
ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:53+0300
2026-02-13T13:53+0300
экономика
банки
финансы
рф
втб
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации. "ВТБ оперативно отреагировал на первое в этом году снижение ключевой ставки Банком России до 15,5%, улучшив условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов. Процентные ставки сократились в среднем на 3 процентных пункта. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования", - говорится в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
рф
банки, финансы, рф, втб
Экономика, Банки, Финансы, РФ, ВТБ
13:53 13.02.2026
 
ВТБ снизил стоимость кредитов наличными

ВТБ на фоне снижения ставки снизил стоимость кредитов наличными на 3 п.п.

Логотип ВТБ
Логотип ВТБ
Логотип ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации.
"ВТБ оперативно отреагировал на первое в этом году снижение ключевой ставки Банком России до 15,5%, улучшив условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов. Процентные ставки сократились в среднем на 3 процентных пункта. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования", - говорится в сообщении.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
Заголовок открываемого материала