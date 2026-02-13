https://1prime.ru/20260213/yuan-867440718.html
Юань открыл торги пятницы снижением
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы укрепляется к юаню, курс китайской валюты понижается на 1 копейку, до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.
