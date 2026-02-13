Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЮГК урегулировала споры с природоохранной прокуратурой - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/yuzhuralzoloto-867442940.html
ЮГК урегулировала споры с природоохранной прокуратурой
ЮГК урегулировала споры с природоохранной прокуратурой - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЮГК урегулировала споры с природоохранной прокуратурой
Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) после перехода в собственность РФ смогла добиться урегулирования и прекращения ряда судебных споров с государственными... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T11:47+0300
2026-02-13T11:47+0300
россия
рф
кемеровская область
челябинская область
алексей моисеев
югк
фнс россии
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f933d5e73e65b125eac525dca5200a72.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) после перехода в собственность РФ смогла добиться урегулирования и прекращения ряда судебных споров с государственными органами, в частности, с Федеральной налоговой службой (ФНС) о взыскании убытков на 4 миллиарда рублей и с природоохранной прокуратурой - на 3,9 миллиарда, следует из сообщения компания. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества в июле прошлого года по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Минфин России надеется, что продажа госпакета ПАО "ЮГК" состоится в марте текущего года, сообщал ранее журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "После перехода права собственности контрольного пакета акций компании к Российской Федерации... в результате последовательной работы новой управленческой команды ПАО "ЮГК" удалось добиться серьезных успехов по урегулированию и прекращению судебных споров с государственными органами, возникшими в предыдущие периоды", - говорится в сообщении ЮГК. В частности, Арбитражным судом Западно-Сибирского округа прекращены требования ФНС России к ПАО "ЮГК" о взыскании убытков на сумму более 1,5 миллиардов рублей, предъявленных в рамках споров с предыдущим бенефициаром компании. "По аналогичному делу в Арбитражном суде Кемеровской области ФНС России заявила отказ от требований о взыскании убытков с ООО "УК ЮГК", входящего в группу компаний, на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Ожидаем решения суда", - добавили в компании. Кроме того, по решению Пластского городского суда Челябинской области в отношении ПАО "ЮГК" прекращено производство по исковым требованиям Магнитогорской природоохранной прокуратуры о взыскании с компании 3,9 миллиарда рублей вреда, причиненного почве. "На основании того же судебного акта прекращены все исковые требования прокуратуры к ПАО "ЮГК" о запрете деятельности ключевых производственных активов Уральского хаба, заявленные после проверки в 2024 году", - уточнили в компании. Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. А региональная прокуратура проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ЮГК на Светлинском и Березняковское месторождениях и участке "Нед Курасан". Установлено, что было допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка.
https://1prime.ru/20251210/chistyukhin-865400124.html
рф
кемеровская область
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0404b06be28a3a0d317474a99849036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, кемеровская область, челябинская область, алексей моисеев, югк, фнс россии, росимущество
РОССИЯ, РФ, Кемеровская область, Челябинская область, Алексей Моисеев, ЮГК, ФНС России, Росимущество
11:47 13.02.2026
 
ЮГК урегулировала споры с природоохранной прокуратурой

"Южуралзолото" урегулировало ряд судебных споров с госорганами

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСамосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний входящем в группу компаний ЮГК в Челябинской области - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) после перехода в собственность РФ смогла добиться урегулирования и прекращения ряда судебных споров с государственными органами, в частности, с Федеральной налоговой службой (ФНС) о взыскании убытков на 4 миллиарда рублей и с природоохранной прокуратурой - на 3,9 миллиарда, следует из сообщения компания.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества в июле прошлого года по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Минфин России надеется, что продажа госпакета ПАО "ЮГК" состоится в марте текущего года, сообщал ранее журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"После перехода права собственности контрольного пакета акций компании к Российской Федерации... в результате последовательной работы новой управленческой команды ПАО "ЮГК" удалось добиться серьезных успехов по урегулированию и прекращению судебных споров с государственными органами, возникшими в предыдущие периоды", - говорится в сообщении ЮГК.
В частности, Арбитражным судом Западно-Сибирского округа прекращены требования ФНС России к ПАО "ЮГК" о взыскании убытков на сумму более 1,5 миллиардов рублей, предъявленных в рамках споров с предыдущим бенефициаром компании.
"По аналогичному делу в Арбитражном суде Кемеровской области ФНС России заявила отказ от требований о взыскании убытков с ООО "УК ЮГК", входящего в группу компаний, на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Ожидаем решения суда", - добавили в компании.
Кроме того, по решению Пластского городского суда Челябинской области в отношении ПАО "ЮГК" прекращено производство по исковым требованиям Магнитогорской природоохранной прокуратуры о взыскании с компании 3,9 миллиарда рублей вреда, причиненного почве.
"На основании того же судебного акта прекращены все исковые требования прокуратуры к ПАО "ЮГК" о запрете деятельности ключевых производственных активов Уральского хаба, заявленные после проверки в 2024 году", - уточнили в компании.
Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей.
А региональная прокуратура проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ЮГК на Светлинском и Березняковское месторождениях и участке "Нед Курасан". Установлено, что было допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка.
Здание Банка России
В ЦБ прокомментировали ситуацию с офертой миноритариям "Южуралзолота"
10 декабря 2025, 12:41
 
РОССИЯРФКемеровская областьЧелябинская областьАлексей МоисеевЮГКФНС РоссииРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала