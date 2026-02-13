https://1prime.ru/20260213/yuzhuralzoloto-867442940.html
ЮГК урегулировала споры с природоохранной прокуратурой
россия
рф
кемеровская область
челябинская область
алексей моисеев
югк
фнс россии
росимущество
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) после перехода в собственность РФ смогла добиться урегулирования и прекращения ряда судебных споров с государственными органами, в частности, с Федеральной налоговой службой (ФНС) о взыскании убытков на 4 миллиарда рублей и с природоохранной прокуратурой - на 3,9 миллиарда, следует из сообщения компания. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества в июле прошлого года по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Минфин России надеется, что продажа госпакета ПАО "ЮГК" состоится в марте текущего года, сообщал ранее журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "После перехода права собственности контрольного пакета акций компании к Российской Федерации... в результате последовательной работы новой управленческой команды ПАО "ЮГК" удалось добиться серьезных успехов по урегулированию и прекращению судебных споров с государственными органами, возникшими в предыдущие периоды", - говорится в сообщении ЮГК. В частности, Арбитражным судом Западно-Сибирского округа прекращены требования ФНС России к ПАО "ЮГК" о взыскании убытков на сумму более 1,5 миллиардов рублей, предъявленных в рамках споров с предыдущим бенефициаром компании. "По аналогичному делу в Арбитражном суде Кемеровской области ФНС России заявила отказ от требований о взыскании убытков с ООО "УК ЮГК", входящего в группу компаний, на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Ожидаем решения суда", - добавили в компании. Кроме того, по решению Пластского городского суда Челябинской области в отношении ПАО "ЮГК" прекращено производство по исковым требованиям Магнитогорской природоохранной прокуратуры о взыскании с компании 3,9 миллиарда рублей вреда, причиненного почве. "На основании того же судебного акта прекращены все исковые требования прокуратуры к ПАО "ЮГК" о запрете деятельности ключевых производственных активов Уральского хаба, заявленные после проверки в 2024 году", - уточнили в компании. Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. А региональная прокуратура проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ЮГК на Светлинском и Березняковское месторождениях и участке "Нед Курасан". Установлено, что было допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка.
