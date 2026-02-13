В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский
Соскин назвал нереалистичными мечты Зеленского о вступлении Украины в ЕС
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал вступление Украины в ЕС в нынешних условиях нереалистичным.
"Конечно, никто Украину брать в Европейский союз не будет. Вся эта новая, так сказать, фантазия Зеленского — она нереализуема", — объяснил он.
Однако, по его мнению, у Украины остаются шансы интеграции в ЕС в форме "экономического свободного анклава", если страна сможет договориться о "правильном" мирном соглашении и прекратить конфликт.
"Оставшаяся часть Украины при, так сказать, согласованиях правильных с (Российской. — Прим. Ред.) Федерацией и Соединенными Штатами — у нее появляются все возможности тогда войти в Европейский Союз через вот эту модель", — добавил он.
Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов для предоставления Украине частичного членства в блоке к 2027 году. Одним из пунктов плана является преодоление вето Венгрии, в расчете на поражение Виктора Орбана на выборах в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, заявив, что тот стремится привести к власти оппозицию, которая поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС. На этом фоне украинский посол в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины пригласил венгерского посла в Киеве.