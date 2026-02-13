Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский - 13.02.2026
В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский
В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский - 13.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал вступление Украины в ЕС в нынешних условиях нереалистичным. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T07:11+0300
2026-02-13T07:11+0300
украина
венгрия
олег соскин
киев
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал вступление Украины в ЕС в нынешних условиях нереалистичным."Конечно, никто Украину брать в Европейский союз не будет. Вся эта новая, так сказать, фантазия Зеленского — она нереализуема", — объяснил он. Однако, по его мнению, у Украины остаются шансы интеграции в ЕС в форме "экономического свободного анклава", если страна сможет договориться о "правильном" мирном соглашении и прекратить конфликт. "Оставшаяся часть Украины при, так сказать, согласованиях правильных с (Российской. — Прим. Ред.) Федерацией и Соединенными Штатами — у нее появляются все возможности тогда войти в Европейский Союз через вот эту модель", — добавил он.Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов для предоставления Украине частичного членства в блоке к 2027 году. Одним из пунктов плана является преодоление вето Венгрии, в расчете на поражение Виктора Орбана на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, заявив, что тот стремится привести к власти оппозицию, которая поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС. На этом фоне украинский посол в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины пригласил венгерского посла в Киеве.
украина
венгрия
киев
украина, венгрия, олег соскин, киев, в мире
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Олег Соскин, Киев, В мире
07:11 13.02.2026
 
В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский

Соскин назвал нереалистичными мечты Зеленского о вступлении Украины в ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал вступление Украины в ЕС в нынешних условиях нереалистичным.
"Конечно, никто Украину брать в Европейский союз не будет. Вся эта новая, так сказать, фантазия Зеленского — она нереализуема", — объяснил он.
Однако, по его мнению, у Украины остаются шансы интеграции в ЕС в форме "экономического свободного анклава", если страна сможет договориться о "правильном" мирном соглашении и прекратить конфликт.
"Оставшаяся часть Украины при, так сказать, согласованиях правильных с (Российской. — Прим. Ред.) Федерацией и Соединенными Штатами — у нее появляются все возможности тогда войти в Европейский Союз через вот эту модель", — добавил он.
Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов для предоставления Украине частичного членства в блоке к 2027 году. Одним из пунктов плана является преодоление вето Венгрии, в расчете на поражение Виктора Орбана на выборах в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, заявив, что тот стремится привести к власти оппозицию, которая поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС. На этом фоне украинский посол в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины пригласил венгерского посла в Киеве.
УКРАИНАВЕНГРИЯОлег СоскинКиевВ мире
 
 
