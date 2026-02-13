https://1prime.ru/20260213/zelenskiy-867437106.html

В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский

В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский - 13.02.2026, ПРАЙМ

В Киеве рассказали, какую фантазию скрывает Зеленский

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал вступление Украины в ЕС в нынешних условиях нереалистичным. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T07:11+0300

2026-02-13T07:11+0300

2026-02-13T07:11+0300

украина

венгрия

олег соскин

киев

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал вступление Украины в ЕС в нынешних условиях нереалистичным."Конечно, никто Украину брать в Европейский союз не будет. Вся эта новая, так сказать, фантазия Зеленского — она нереализуема", — объяснил он. Однако, по его мнению, у Украины остаются шансы интеграции в ЕС в форме "экономического свободного анклава", если страна сможет договориться о "правильном" мирном соглашении и прекратить конфликт. "Оставшаяся часть Украины при, так сказать, согласованиях правильных с (Российской. — Прим. Ред.) Федерацией и Соединенными Штатами — у нее появляются все возможности тогда войти в Европейский Союз через вот эту модель", — добавил он.Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов для предоставления Украине частичного членства в блоке к 2027 году. Одним из пунктов плана является преодоление вето Венгрии, в расчете на поражение Виктора Орбана на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, заявив, что тот стремится привести к власти оппозицию, которая поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС. На этом фоне украинский посол в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины пригласил венгерского посла в Киеве.

https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html

https://1prime.ru/20260129/vsu-866989410.html

https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867199430.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, олег соскин, киев, в мире