https://1prime.ru/20260213/zoloto--867438531.html

Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром

Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром - 13.02.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром

Стоимость золота в пятницу коррекционно поднимается после заметного падения, более чем на 3%, в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T08:34+0300

2026-02-13T08:34+0300

2026-02-13T08:34+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу коррекционно поднимается после заметного падения, более чем на 3%, в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 49,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1% - до 4 997,89 доллара за тройскую унцию. В четверг котировки драгоценного металла снизились на 3,13%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,62% - до 76,91 доллара за унцию. А по итогам предыдущего торгового дня серебро упало в цене на 10,72%. "Прошлым вечером котировки драгоценных металлов упали, как и акций. В действительности у них не было сильного макроэкономического стимула. Очевидно, что ночные продажи были в большей степени вызваны новыми опасениями относительно дестабилизации сектора искусственного интеллекта", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).

https://1prime.ru/20260211/zoloto-867372784.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex