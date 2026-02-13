Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром - 13.02.2026
Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром
Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром - 13.02.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром
Стоимость золота в пятницу коррекционно поднимается после заметного падения, более чем на 3%, в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T08:34+0300
2026-02-13T08:34+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу коррекционно поднимается после заметного падения, более чем на 3%, в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 49,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1% - до 4 997,89 доллара за тройскую унцию. В четверг котировки драгоценного металла снизились на 3,13%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,62% - до 76,91 доллара за унцию. А по итогам предыдущего торгового дня серебро упало в цене на 10,72%. "Прошлым вечером котировки драгоценных металлов упали, как и акций. В действительности у них не было сильного макроэкономического стимула. Очевидно, что ночные продажи были в большей степени вызваны новыми опасениями относительно дестабилизации сектора искусственного интеллекта", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).
1920
1920
true
08:34 13.02.2026
 
Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром

Золото дорожает после падения более чем на три процента

Золотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу коррекционно поднимается после заметного падения, более чем на 3%, в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 49,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1% - до 4 997,89 доллара за тройскую унцию. В четверг котировки драгоценного металла снизились на 3,13%.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,62% - до 76,91 доллара за унцию. А по итогам предыдущего торгового дня серебро упало в цене на 10,72%.
"Прошлым вечером котировки драгоценных металлов упали, как и акций. В действительности у них не было сильного макроэкономического стимула. Очевидно, что ночные продажи были в большей степени вызваны новыми опасениями относительно дестабилизации сектора искусственного интеллекта", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).
