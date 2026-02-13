Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром

https://1prime.ru/20260213/zoloto--867438531.html
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу коррекционно поднимается после заметного падения, более чем на 3%, в предыдущий торговый день, но пока не могут снова преодолеть отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 49,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1% - до 4 997,89 доллара за тройскую унцию. В четверг котировки драгоценного металла снизились на 3,13%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,62% - до 76,91 доллара за унцию. А по итогам предыдущего торгового дня серебро упало в цене на 10,72%. "Прошлым вечером котировки драгоценных металлов упали, как и акций. В действительности у них не было сильного макроэкономического стимула. Очевидно, что ночные продажи были в большей степени вызваны новыми опасениями относительно дестабилизации сектора искусственного интеллекта", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).
