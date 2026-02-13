Золото дорожает после падения в четверг

https://1prime.ru/20260213/zoloto-867458345.html

2026-02-13T18:58+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу вечером восстанавливается после падения в четверг на фоне публикации статистических данных из США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 81,80 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,65%, до 5 030,00 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,93% - до 77,897 доллара за унцию, следует из данных торгов. В четверг котировки золота снизились на 3%, а серебра - на 10%. Аналитики обращают внимание на статистические данные по инфляции и занятости из США, которые влияют на спрос инвесторов на золото. Так, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 2,4% с уровня декабря в 2,7% при прогнозе в 2,5%. Безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4% при прогнозе декабрьского уровня, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч – выше прогноза в 70 тысяч. "Золото, и особенно серебро, переживают восстановительный рост после того, как умеренные данные по индексу потребительских цен за январь ослабили опасения, вызванные сильным отчетом о занятости, опубликованным в среду", - сказал агентству Рейтер независимый трейдер металлами Тай Вон (Tai Wong).

