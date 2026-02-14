https://1prime.ru/20260214/aes-867480869.html

Крупнейшая АЭС в Японии не вырабатывает электричество из-за неполадок

ТОКИО, 14 фев – ПРАЙМ. Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", перезапуск которого несколько раз откладывался по техническим причинам, задерживает выработку и отправку электричества из-за неполадок, передает агентство Киодо. Первоначально перезапуск реактора был намечен на 20 января, затем перенесен на 21, после этого компания-оператор взяла паузу для выяснения причин технических проблем и реактор был перезапущен только 9 февраля. После перезапуска реактор должен был начать вырабатывать электричество в тестовом режиме во второй половине дня в воскресенье, однако теперь выяснилось, что из-за выхода из строя прибора для изменения нейтронов в корпусе реактора возникнет задержка как минимум на полсуток. Согласно прежним планам, реактор должен был начать вырабатывать электричество в промышленных объемах 18 марта. Пока неизвестно, будут ли эти сроки скорректированы. Последний из семи реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива" начал производить электричество в 1997 году. Мощность станции достигла 8,2 ГВт. Однако в 2003 году она была остановлена, как и все реакторы ТЕРСО, из-за нарушений в записях происшествий. Позднее работа была восстановлена, но из-за сильного землетрясения в Ниигате в 2007 году станция вновь была полностью остановлена. С 2009 по 2011 год были перезапущены несколько реакторов, но станцию преследовали возгорания и незначительные утечки радиации, которые тем не менее не наносили ущерба окружающей среде. С 2011 года АЭС была остановлена из-за крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 и аварии на АЭС "Фукусима-1". В 2017 году регулятор дал разрешение на перезапуск 6 и 7 реакторов, однако в апреле 2021, когда были выявлены серьезные недочеты в антитеррористических мерах, перезапуск станции был запрещен почти на три года. Разрешение было выдано в декабре 2023 года.

