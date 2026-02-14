https://1prime.ru/20260214/agrariy-867481587.html
В детских садах Белгородской области появится программы подготовки аграриев
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Модель агротехнологических классов в Белгородской области могут расширить на уровень начальной школы и детских садов, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, слова которой приводят в пресс-службе Минпросвещения РФ. Уточняется, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр сельского хозяйства Оксана Лут совершили рабочую поездку в Белгородскую область. "Сейчас в регионе создано 38 агротехнологических классов в 16 школах, в этом году планируется открыть еще 30. Мы обсудили возможность дальнейшего расширения этой модели начиная с начальной школы и, возможно, с перспективой развития программ на уровне детских садов", – сказала Лут, слова которой приводятся в сообщении. По ее словам, Белгородская область – сильный аграрный регион, поэтому министерство сделает особый акцент на создании агроклассов в сельских школах. "Здесь применяются механизмы бесшовного образования: знакомство с профессиями в сфере сельского хозяйства происходит начиная с агроклассов и заканчивая широким перечнем специальностей в кластере "Профессионалитета". Это позволяет подготовить квалифицированных и замотивированных специалистов для рынка труда", – приводит пресс-служба ведомства слова Кравцова. Агротехнологические классы становятся важной частью системы подготовки будущих кадров для российского АПК. Программа включает углубленное изучение естественных наук, агротехнологий и профильных дисциплин.
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Модель агротехнологических классов в Белгородской области могут расширить на уровень начальной школы и детских садов, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, слова которой приводят в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Сейчас в регионе создано 38 агротехнологических классов в 16 школах, в этом году планируется открыть еще 30. Мы обсудили возможность дальнейшего расширения этой модели начиная с начальной школы и, возможно, с перспективой развития программ на уровне детских садов", – сказала Лут, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, Белгородская область – сильный аграрный регион, поэтому министерство сделает особый акцент на создании агроклассов в сельских школах.
"Здесь применяются механизмы бесшовного образования: знакомство с профессиями в сфере сельского хозяйства происходит начиная с агроклассов и заканчивая широким перечнем специальностей в кластере "Профессионалитета". Это позволяет подготовить квалифицированных и замотивированных специалистов для рынка труда", – приводит пресс-служба ведомства слова Кравцова.
Агротехнологические классы становятся важной частью системы подготовки будущих кадров для российского АПК. Программа включает углубленное изучение естественных наук, агротехнологий и профильных дисциплин.
