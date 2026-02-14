https://1prime.ru/20260214/aliev-867483157.html
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье
2026-02-14T22:05+0300
2026-02-14T22:05+0300
2026-02-14T22:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg
БАКУ, 14 фев – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас вопросы стабильности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. Алиев встретился с Каллас в Мюнхене. "В ходе беседы было отмечено, что Европейский союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
