14.02.2026
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье - 14.02.2026, ПРАЙМ
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T22:05+0300
2026-02-14T22:05+0300
БАКУ, 14 фев – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас вопросы стабильности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. Алиев встретился с Каллас в Мюнхене. "В ходе беседы было отмечено, что Европейский союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
22:05 14.02.2026
 
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье

Алиев и глава евродипломатии Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье

БАКУ, 14 фев – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас вопросы стабильности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Алиев встретился с Каллас в Мюнхене.
"В ходе беседы было отмечено, что Европейский союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
