В Алросе рассказали, какие украшения и бриллианты чаще дарят на 14 февраля - 14.02.2026
В Алросе рассказали, какие украшения и бриллианты чаще дарят на 14 февраля
В Алросе рассказали, какие украшения и бриллианты чаще дарят на 14 февраля - 14.02.2026, ПРАЙМ
В Алросе рассказали, какие украшения и бриллианты чаще дарят на 14 февраля
Стабильным остается интерес к бриллиантам фантазийных оттенков в преддверии праздника всех влюбленных, а среди взрослых пар выше спрос на новые обручальные... | 14.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стабильным остается интерес к бриллиантам фантазийных оттенков в преддверии праздника всех влюбленных, а среди взрослых пар выше спрос на новые обручальные кольца, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Стабильный интерес сохраняется и к бриллиантам фантазийных оттенков, прежде всего в силу их исключительной редкости", - рассказали в компании. Отмечается, что почти все подобные украшения созданы в единственном экземпляре, а их дизайн продиктован особенностями каждого конкретного драгоценного камня, именно поэтому такие изделия быстро находят своих владельцев. "Отдельную динамику мы наблюдаем у более взрослых пар: в преддверии праздника они всё чаще рассматривают обновление обручальных колец", - добавили в "Алросе". В первую очередь это происходит из-за естественного изнашивания изделий, но также многим хочется приобрести более актуальное украшение с точки зрения дизайна и характеристик, уточнил алмазодобытчик. "В последние годы мы наблюдаем тенденцию: ювелирные украшения всё чаще приобретаются в связи с личными датами и значимыми событиями… При этом канун дня всех влюбленных традиционно наполнен атмосферой романтики и часто становится поводом, чтобы признаться в чувствах и решиться на особенный подарок", - отметили в "Алросе". Мировая статистика подтверждает значение праздника для ювелирного рынка. Например, в США, на которые приходится около половины мирового спроса на натуральные бриллианты, в этом году ожидается рекордный объём продаж в преддверии 14 февраля. "По оценкам Национальной федерации розничной торговли, совокупный объём расходов на празднование может достичь 29 миллиардов долларов, при этом около четверти покупателей выбирают в подарок именно ювелирные изделия. Таким образом, украшения закономерно сохраняют статус одного из самых востребованных подарков ко Дню всех влюблённых", - считают в компании.
бизнес, сша, алроса
Экономика, Бизнес, США, Алроса
16:02 14.02.2026
 
В Алросе рассказали, какие украшения и бриллианты чаще дарят на 14 февраля

Алрос: среди взрослых пар на 14 февраля выше спрос на новые обручальные кольца

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПлатиновое кольцо с бриллиантами
Платиновое кольцо с бриллиантами. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стабильным остается интерес к бриллиантам фантазийных оттенков в преддверии праздника всех влюбленных, а среди взрослых пар выше спрос на новые обручальные кольца, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"Стабильный интерес сохраняется и к бриллиантам фантазийных оттенков, прежде всего в силу их исключительной редкости", - рассказали в компании.
Отмечается, что почти все подобные украшения созданы в единственном экземпляре, а их дизайн продиктован особенностями каждого конкретного драгоценного камня, именно поэтому такие изделия быстро находят своих владельцев.
"Отдельную динамику мы наблюдаем у более взрослых пар: в преддверии праздника они всё чаще рассматривают обновление обручальных колец", - добавили в "Алросе".
В первую очередь это происходит из-за естественного изнашивания изделий, но также многим хочется приобрести более актуальное украшение с точки зрения дизайна и характеристик, уточнил алмазодобытчик.
"В последние годы мы наблюдаем тенденцию: ювелирные украшения всё чаще приобретаются в связи с личными датами и значимыми событиями… При этом канун дня всех влюбленных традиционно наполнен атмосферой романтики и часто становится поводом, чтобы признаться в чувствах и решиться на особенный подарок", - отметили в "Алросе".
Мировая статистика подтверждает значение праздника для ювелирного рынка. Например, в США, на которые приходится около половины мирового спроса на натуральные бриллианты, в этом году ожидается рекордный объём продаж в преддверии 14 февраля.
"По оценкам Национальной федерации розничной торговли, совокупный объём расходов на празднование может достичь 29 миллиардов долларов, при этом около четверти покупателей выбирают в подарок именно ювелирные изделия. Таким образом, украшения закономерно сохраняют статус одного из самых востребованных подарков ко Дню всех влюблённых", - считают в компании.
Экономика Бизнес США Алроса
 
 
