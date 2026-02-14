https://1prime.ru/20260214/alrosa-867481278.html

"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам

экономика

бизнес

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/83762/62/837626201_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_0b91361104abcbc267d6f94ebb9df377.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Аудитория с высоким уровнем дохода предпочитает инвестиционные бриллианты с уникальными характеристиками и индивидуальным дизайном, поэтому выбор украшения к 14 февраля может начинаться еще осенью или в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Для аудитории HNWI и UHNWI (люди со сверхвысоким чистым капиталом - ред.) зимний период также традиционно остаётся активным, однако в сегменте инвестиционных бриллиантов сезонность проявляется иначе, чем в классическом ювелирном спросе … украшения, приуроченные к 14 февраля, нередко "начинаются" с выбора бриллианта ещё осенью или в период новогодних праздников, что делает привязку спроса к конкретным датам условной и смещает фокус с повода на качество и параметры актива", - сообщили в компании. Отмечается, что некоторые из этих бриллиантов в дальнейшем становятся основой для ювелирных изделий с индивидуальным дизайном, что требует времени — от выбора самого бриллианта до разработки эскиза и работы с ювелиром. "Что касается нашей программы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive, речь идёт о работе с ограниченной коллекцией редких бриллиантов с высокими характеристиками цвета и качества, которые рассматриваются прежде всего как объект инвестиции и разумной роскоши, а не покупка "к дате", - добавили в "Алросе".

