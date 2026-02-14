Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам
2026-02-14T19:34+0300
2026-02-14T19:34+0300
экономика
бизнес
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/62/837626201_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_0b91361104abcbc267d6f94ebb9df377.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Аудитория с высоким уровнем дохода предпочитает инвестиционные бриллианты с уникальными характеристиками и индивидуальным дизайном, поэтому выбор украшения к 14 февраля может начинаться еще осенью или в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Для аудитории HNWI и UHNWI (люди со сверхвысоким чистым капиталом - ред.) зимний период также традиционно остаётся активным, однако в сегменте инвестиционных бриллиантов сезонность проявляется иначе, чем в классическом ювелирном спросе … украшения, приуроченные к 14 февраля, нередко "начинаются" с выбора бриллианта ещё осенью или в период новогодних праздников, что делает привязку спроса к конкретным датам условной и смещает фокус с повода на качество и параметры актива", - сообщили в компании. Отмечается, что некоторые из этих бриллиантов в дальнейшем становятся основой для ювелирных изделий с индивидуальным дизайном, что требует времени — от выбора самого бриллианта до разработки эскиза и работы с ювелиром. "Что касается нашей программы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive, речь идёт о работе с ограниченной коллекцией редких бриллиантов с высокими характеристиками цвета и качества, которые рассматриваются прежде всего как объект инвестиции и разумной роскоши, а не покупка "к дате", - добавили в "Алросе".
бизнес, алроса
Экономика, Бизнес, Алроса
19:34 14.02.2026
 
"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам

"Алроса": богатые покупатели выбирают бриллианты с уникальными характеристиками

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Показ бриллиантов компании "Алроса". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Аудитория с высоким уровнем дохода предпочитает инвестиционные бриллианты с уникальными характеристиками и индивидуальным дизайном, поэтому выбор украшения к 14 февраля может начинаться еще осенью или в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"Для аудитории HNWI и UHNWI (люди со сверхвысоким чистым капиталом - ред.) зимний период также традиционно остаётся активным, однако в сегменте инвестиционных бриллиантов сезонность проявляется иначе, чем в классическом ювелирном спросе … украшения, приуроченные к 14 февраля, нередко "начинаются" с выбора бриллианта ещё осенью или в период новогодних праздников, что делает привязку спроса к конкретным датам условной и смещает фокус с повода на качество и параметры актива", - сообщили в компании.
Отмечается, что некоторые из этих бриллиантов в дальнейшем становятся основой для ювелирных изделий с индивидуальным дизайном, что требует времени — от выбора самого бриллианта до разработки эскиза и работы с ювелиром.
"Что касается нашей программы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive, речь идёт о работе с ограниченной коллекцией редких бриллиантов с высокими характеристиками цвета и качества, которые рассматриваются прежде всего как объект инвестиции и разумной роскоши, а не покупка "к дате", - добавили в "Алросе".
Платиновое кольцо с бриллиантами - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
В Алросе рассказали, какие украшения и бриллианты чаще дарят на 14 февраля
ЭкономикаБизнесАлроса
 
 
