Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года

Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года - 14.02.2026, ПРАЙМ

Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года

Крупнейший эмиратский авиаперевозчик Emirates сообщил о прекращении полетов в Алжир с февраля 2027 года из-за расторжения соглашения об авиасообщении между... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T06:30+0300

2026-02-14T06:30+0300

2026-02-14T06:52+0300

ДУБАЙ, 14 фев - ПРАЙМ. Крупнейший эмиратский авиаперевозчик Emirates сообщил о прекращении полетов в Алжир с февраля 2027 года из-за расторжения соглашения об авиасообщении между двумя странами. Алжирское агентство новостей APS сообщило в субботу, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. "Мы можем подтвердить, что в настоящее время наш последний запланированный рейс EK757 вылетит из Алжира 3 февраля 2027 года", - говорится в заявлении Emirates. Авиакомпания подчеркнула, что в настоящее время полеты в Алжир продолжаются в обычном режиме. "Авиакомпания Emirates подтверждает, что рейсы в Алжир и обратно выполняются по расписанию, и на данный момент никакого влияния на операции нет", - уточнил авиаперевозчик. Помимо Emirates, прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняет алжирская авиакомпания Air Algerie.

