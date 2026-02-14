https://1prime.ru/20260214/alzhir-867469455.html
Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года
Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года - 14.02.2026, ПРАЙМ
Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года
Крупнейший эмиратский авиаперевозчик Emirates сообщил о прекращении полетов в Алжир с февраля 2027 года из-за расторжения соглашения об авиасообщении между... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T06:30+0300
2026-02-14T06:30+0300
2026-02-14T06:52+0300
бизнес
алжир
оаэ
абу-даби
emirates
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867469455.jpg?1771041122
ДУБАЙ, 14 фев - ПРАЙМ. Крупнейший эмиратский авиаперевозчик Emirates сообщил о прекращении полетов в Алжир с февраля 2027 года из-за расторжения соглашения об авиасообщении между двумя странами. Алжирское агентство новостей APS сообщило в субботу, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. "Мы можем подтвердить, что в настоящее время наш последний запланированный рейс EK757 вылетит из Алжира 3 февраля 2027 года", - говорится в заявлении Emirates. Авиакомпания подчеркнула, что в настоящее время полеты в Алжир продолжаются в обычном режиме. "Авиакомпания Emirates подтверждает, что рейсы в Алжир и обратно выполняются по расписанию, и на данный момент никакого влияния на операции нет", - уточнил авиаперевозчик. Помимо Emirates, прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняет алжирская авиакомпания Air Algerie.
алжир
оаэ
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, алжир, оаэ, абу-даби, emirates
Бизнес, АЛЖИР, ОАЭ, Абу-Даби, Emirates
Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года
Авиакомпания Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года
ДУБАЙ, 14 фев - ПРАЙМ. Крупнейший эмиратский авиаперевозчик Emirates сообщил о прекращении полетов в Алжир с февраля 2027 года из-за расторжения соглашения об авиасообщении между двумя странами.
Алжирское агентство новостей APS сообщило в субботу, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года.
"Мы можем подтвердить, что в настоящее время наш последний запланированный рейс EK757 вылетит из Алжира 3 февраля 2027 года", - говорится в заявлении Emirates.
Авиакомпания подчеркнула, что в настоящее время полеты в Алжир продолжаются в обычном режиме.
"Авиакомпания Emirates подтверждает, что рейсы в Алжир и обратно выполняются по расписанию, и на данный момент никакого влияния на операции нет", - уточнил авиаперевозчик.
Помимо Emirates, прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняет алжирская авиакомпания Air Algerie.