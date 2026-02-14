Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
алжир
оаэ
абу-даби
emirates
ДУБАЙ, 14 фев - ПРАЙМ. Крупнейший эмиратский авиаперевозчик Emirates сообщил о прекращении полетов в Алжир с февраля 2027 года из-за расторжения соглашения об авиасообщении между двумя странами. Алжирское агентство новостей APS сообщило в субботу, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. "Мы можем подтвердить, что в настоящее время наш последний запланированный рейс EK757 вылетит из Алжира 3 февраля 2027 года", - говорится в заявлении Emirates. Авиакомпания подчеркнула, что в настоящее время полеты в Алжир продолжаются в обычном режиме. "Авиакомпания Emirates подтверждает, что рейсы в Алжир и обратно выполняются по расписанию, и на данный момент никакого влияния на операции нет", - уточнил авиаперевозчик. Помимо Emirates, прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняет алжирская авиакомпания Air Algerie.
алжир
оаэ
абу-даби
бизнес, алжир, оаэ, абу-даби, emirates
Бизнес, АЛЖИР, ОАЭ, Абу-Даби, Emirates
06:30 14.02.2026 (обновлено: 06:52 14.02.2026)
 
Emirates прекратит полеты в Алжир с февраля 2027 года

ДУБАЙ, 14 фев - ПРАЙМ. Крупнейший эмиратский авиаперевозчик Emirates сообщил о прекращении полетов в Алжир с февраля 2027 года из-за расторжения соглашения об авиасообщении между двумя странами.
Алжирское агентство новостей APS сообщило в субботу, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года.
"Мы можем подтвердить, что в настоящее время наш последний запланированный рейс EK757 вылетит из Алжира 3 февраля 2027 года", - говорится в заявлении Emirates.
Авиакомпания подчеркнула, что в настоящее время полеты в Алжир продолжаются в обычном режиме.
"Авиакомпания Emirates подтверждает, что рейсы в Алжир и обратно выполняются по расписанию, и на данный момент никакого влияния на операции нет", - уточнил авиаперевозчик.
Помимо Emirates, прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняет алжирская авиакомпания Air Algerie.
 
