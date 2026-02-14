"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с необычным предложением

https://1prime.ru/20260214/armeniya-867468107.html
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул предложение передать управление железнодорожной инфраструктурой страны одной из стран, поддерживающих дружеские отношения как с Ереваном, так и с Москвой, сообщает Sputnik Армения. "В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан", — сказал он.Пашинян подчеркнул, что Ереван прилагает все усилия для убеждения партнеров в том, что несмотря на российское управление железными дорогами, это остается армянской собственностью. "Россия, в нашем восприятии, не хочет и на практике не создаст никаких препятствий для наших региональных проектов", — признал Пашинян. С 2008 года Армения передала свои железные дороги в концессионное управление компании, дочери РЖД — ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", сроком на 30 лет, с возможностью продления ещё на десятилетие. В декабре прошлого года Пашинян сообщил о своем обращении к российской стороне с просьбой о срочном восстановлении железных участков, ведущих к Азербайджану и Турции, включая участки от Ерасха к Нахичевани и от Ахурик к границе с Турцией. Он также планирует вскоре обратиться к России с просьбой о восстановлении железной дороги из Иджевана в азербайджанский Гахаз. В четверг вице-премьер России Алексей Оверчук подтвердил, что Москва начнет переговоры по просьбе Армении, касающейся восстановления двух железнодорожных участков для связи с автомобильными дорогами Азербайджана и Турции.
