"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с необычным предложением - 14.02.2026
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с необычным предложением
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с необычным предложением - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с необычным предложением
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул предложение передать управление железнодорожной инфраструктурой страны одной из стран, поддерживающих дружеские... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T05:32+0300
2026-02-14T05:32+0300
россия
армения
москва
турция
никол пашинян
алексей оверчук
sputnik
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860505297_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_5ed534e95281a08921932880f21835a8.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул предложение передать управление железнодорожной инфраструктурой страны одной из стран, поддерживающих дружеские отношения как с Ереваном, так и с Москвой, сообщает Sputnik Армения. "В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан", — сказал он.Пашинян подчеркнул, что Ереван прилагает все усилия для убеждения партнеров в том, что несмотря на российское управление железными дорогами, это остается армянской собственностью. "Россия, в нашем восприятии, не хочет и на практике не создаст никаких препятствий для наших региональных проектов", — признал Пашинян. С 2008 года Армения передала свои железные дороги в концессионное управление компании, дочери РЖД — ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", сроком на 30 лет, с возможностью продления ещё на десятилетие. В декабре прошлого года Пашинян сообщил о своем обращении к российской стороне с просьбой о срочном восстановлении железных участков, ведущих к Азербайджану и Турции, включая участки от Ерасха к Нахичевани и от Ахурик к границе с Турцией. Он также планирует вскоре обратиться к России с просьбой о восстановлении железной дороги из Иджевана в азербайджанский Гахаз. В четверг вице-премьер России Алексей Оверчук подтвердил, что Москва начнет переговоры по просьбе Армении, касающейся восстановления двух железнодорожных участков для связи с автомобильными дорогами Азербайджана и Турции.
армения
москва
турция
2026
россия, армения, москва, турция, никол пашинян, алексей оверчук, sputnik, ржд
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МОСКВА, ТУРЦИЯ, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Sputnik, РЖД
05:32 14.02.2026
 
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с необычным предложением

Пашинян сделал предложение России продать концессию на железные дороги Армении

© РИА Новости . Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул предложение передать управление железнодорожной инфраструктурой страны одной из стран, поддерживающих дружеские отношения как с Ереваном, так и с Москвой, сообщает Sputnik Армения.
"В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан", — сказал он.
Пашинян подчеркнул, что Ереван прилагает все усилия для убеждения партнеров в том, что несмотря на российское управление железными дорогами, это остается армянской собственностью.
"Россия, в нашем восприятии, не хочет и на практике не создаст никаких препятствий для наших региональных проектов", — признал Пашинян.
С 2008 года Армения передала свои железные дороги в концессионное управление компании, дочери РЖД — ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", сроком на 30 лет, с возможностью продления ещё на десятилетие. В декабре прошлого года Пашинян сообщил о своем обращении к российской стороне с просьбой о срочном восстановлении железных участков, ведущих к Азербайджану и Турции, включая участки от Ерасха к Нахичевани и от Ахурик к границе с Турцией.
Он также планирует вскоре обратиться к России с просьбой о восстановлении железной дороги из Иджевана в азербайджанский Гахаз. В четверг вице-премьер России Алексей Оверчук подтвердил, что Москва начнет переговоры по просьбе Армении, касающейся восстановления двух железнодорожных участков для связи с автомобильными дорогами Азербайджана и Турции.
РОССИЯАРМЕНИЯМОСКВАТУРЦИЯНикол ПашинянАлексей ОверчукSputnikРЖД
 
 
Заголовок открываемого материала