Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ethiopian Airlines планирует ежедневные рейсы между Москвой и Аддис-Абебой - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260214/aviareysy-867474299.html
Ethiopian Airlines планирует ежедневные рейсы между Москвой и Аддис-Абебой
Ethiopian Airlines планирует ежедневные рейсы между Москвой и Аддис-Абебой - 14.02.2026, ПРАЙМ
Ethiopian Airlines планирует ежедневные рейсы между Москвой и Аддис-Абебой
Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать рейсы между Москвой и Аддис-Абебой ежедневными не позднее июня, сообщил в интервью РИА Новости эфиопский посол | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T10:15+0300
2026-02-14T10:15+0300
бизнес
москва
эфиопия
авиарейсы
воздушный транспорт
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/47/834864723_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_37a28c1a839b70a55666d874cd74806a.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать рейсы между Москвой и Аддис-Абебой ежедневными не позднее июня, сообщил в интервью РИА Новости эфиопский посол в Москве Генет Тешоме Жирру. "Авиакомпания Ethiopian Airlines сейчас осуществляет пять рейсов в неделю. Планируется сделать рейсы ежедневными. Я думаю, это получится сделать не позднее июня. Июнь – самое позднее. У компании есть это в планах", - сказал он агентству.
москва
эфиопия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/47/834864723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d45cea7059a6bbf98910ff7feeed649d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, эфиопия, авиарейсы, воздушный транспорт, туризм
Бизнес, МОСКВА, ЭФИОПИЯ, авиарейсы, Воздушный транспорт, Туризм
10:15 14.02.2026
 
Ethiopian Airlines планирует ежедневные рейсы между Москвой и Аддис-Абебой

Посол Жирру: рейсы между Москвой и Аддис-Абебой станут ежедневными не позднее июня

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Ethiopian Airlines в аэропорту
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать рейсы между Москвой и Аддис-Абебой ежедневными не позднее июня, сообщил в интервью РИА Новости эфиопский посол в Москве Генет Тешоме Жирру.
"Авиакомпания Ethiopian Airlines сейчас осуществляет пять рейсов в неделю. Планируется сделать рейсы ежедневными. Я думаю, это получится сделать не позднее июня. Июнь – самое позднее. У компании есть это в планах", - сказал он агентству.
 
БизнесМОСКВАЭФИОПИЯавиарейсыВоздушный транспортТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала