Ethiopian Airlines планирует ежедневные рейсы между Москвой и Аддис-Абебой

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать рейсы между Москвой и Аддис-Абебой ежедневными не позднее июня, сообщил в интервью РИА Новости эфиопский посол в Москве Генет Тешоме Жирру. "Авиакомпания Ethiopian Airlines сейчас осуществляет пять рейсов в неделю. Планируется сделать рейсы ежедневными. Я думаю, это получится сделать не позднее июня. Июнь – самое позднее. У компании есть это в планах", - сказал он агентству.
