Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене

ВЕНА, 14 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "Сложностей с налаживанием контактов с представителями делового мира, гражданского общества, деятелями искусства, главами зарубежных диппредставительств дружественных стран не испытываю. Чувствуется большой интерес к нашей стране и готовность поддерживать партнерские связи", - сказал дипломат. В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.

