https://1prime.ru/20260214/avstriya-867471508.html
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене - 14.02.2026, ПРАЙМ
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене
Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T08:37+0300
2026-02-14T08:37+0300
2026-02-14T08:37+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
австрия
вена
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_0:130:1635:1050_1920x0_80_0_0_bc38b8c03453d6b0044204ae0b05e8af.jpg
ВЕНА, 14 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "Сложностей с налаживанием контактов с представителями делового мира, гражданского общества, деятелями искусства, главами зарубежных диппредставительств дружественных стран не испытываю. Чувствуется большой интерес к нашей стране и готовность поддерживать партнерские связи", - сказал дипломат. В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
рф
австрия
вена
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_32:0:1604:1179_1920x0_80_0_0_38efbb702efc610a0d0ffb321d31667d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, австрия, вена
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, АВСТРИЯ, Вена
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене
Посол Грозов: австрийский бизнес проявляет интерес к контактам с Россией