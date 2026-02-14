Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260214/avstriya-867471508.html
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене - 14.02.2026, ПРАЙМ
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене
Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T08:37+0300
2026-02-14T08:37+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
австрия
вена
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_0:130:1635:1050_1920x0_80_0_0_bc38b8c03453d6b0044204ae0b05e8af.jpg
ВЕНА, 14 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "Сложностей с налаживанием контактов с представителями делового мира, гражданского общества, деятелями искусства, главами зарубежных диппредставительств дружественных стран не испытываю. Чувствуется большой интерес к нашей стране и готовность поддерживать партнерские связи", - сказал дипломат. В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
рф
австрия
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_32:0:1604:1179_1920x0_80_0_0_38efbb702efc610a0d0ffb321d31667d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, австрия, вена
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, АВСТРИЯ, Вена
08:37 14.02.2026
 
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол в Вене

Посол Грозов: австрийский бизнес проявляет интерес к контактам с Россией

© flickr.com / James CridlandФлаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Флаг Австрии. Архивное фото
© flickr.com / James Cridland
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕНА, 14 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Сложностей с налаживанием контактов с представителями делового мира, гражданского общества, деятелями искусства, главами зарубежных диппредставительств дружественных стран не испытываю. Чувствуется большой интерес к нашей стране и готовность поддерживать партнерские связи", - сказал дипломат.
В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФАВСТРИЯВена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала