Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260214/belgorod-867480157.html
Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков
Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков - 14.02.2026, ПРАЙМ
Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков
Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T18:08+0300
2026-02-14T18:08+0300
энергетика
белгород
белгородская область
"россети центр"
росатом
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187395_0:80:3088:1817_1920x0_80_0_0_071b0fa364e335d8135e0902a5b20da5.jpg
БЕЛГОРОД, 14 фев - ПРАЙМ. Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений объектов энергохозяйства после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "После подробного анализа со стороны наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что для координации восстановительных работ было проведено совещание с федеральными министрами и руководителями крупных энергетических компаний, включая "Росатом" и "Россети Центр". На территорию области направлено максимальное количество ремонтных бригад. Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в ряде районов до 13.00 (мск) понедельника, которые необходимы для проведения восстановительных работ. Пункты обогрева, открытые в субботу, продолжат работу до утра понедельника. Дальнейшие решения будут приниматься по мере оценки оперативной обстановки и прогресса в восстановлении энергосистемы, подчеркнул глава области.
https://1prime.ru/20260207/gladkov-867281340.html
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187395_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_4f13c8ee1c18f07b712274fdce66d69b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белгород, белгородская область, "россети центр", росатом, всу
Энергетика, БЕЛГОРОД, Белгородская область, "Россети Центр", Росатом, ВСУ
18:08 14.02.2026
 
Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков

Губернатор Гладков: Белгород до конца зимы останется без горячей воды

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 14 фев - ПРАЙМ. Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений объектов энергохозяйства после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"После подробного анализа со стороны наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что для координации восстановительных работ было проведено совещание с федеральными министрами и руководителями крупных энергетических компаний, включая "Росатом" и "Россети Центр". На территорию области направлено максимальное количество ремонтных бригад.
Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в ряде районов до 13.00 (мск) понедельника, которые необходимы для проведения восстановительных работ. Пункты обогрева, открытые в субботу, продолжат работу до утра понедельника. Дальнейшие решения будут приниматься по мере оценки оперативной обстановки и прогресса в восстановлении энергосистемы, подчеркнул глава области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
7 февраля, 23:29
 
ЭнергетикаБЕЛГОРОДБелгородская область"Россети Центр"РосатомВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала