https://1prime.ru/20260214/belgorod-867480157.html

Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков

Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков - 14.02.2026, ПРАЙМ

Белгород до конца зимы останется без горячей вод, сообщил Гладков

Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T18:08+0300

2026-02-14T18:08+0300

2026-02-14T18:08+0300

энергетика

белгород

белгородская область

"россети центр"

росатом

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187395_0:80:3088:1817_1920x0_80_0_0_071b0fa364e335d8135e0902a5b20da5.jpg

БЕЛГОРОД, 14 фев - ПРАЙМ. Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений объектов энергохозяйства после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "После подробного анализа со стороны наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что для координации восстановительных работ было проведено совещание с федеральными министрами и руководителями крупных энергетических компаний, включая "Росатом" и "Россети Центр". На территорию области направлено максимальное количество ремонтных бригад. Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в ряде районов до 13.00 (мск) понедельника, которые необходимы для проведения восстановительных работ. Пункты обогрева, открытые в субботу, продолжат работу до утра понедельника. Дальнейшие решения будут приниматься по мере оценки оперативной обстановки и прогресса в восстановлении энергосистемы, подчеркнул глава области.

https://1prime.ru/20260207/gladkov-867281340.html

белгород

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, белгородская область, "россети центр", росатом, всу