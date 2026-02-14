Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще в десять домов в Бодайбо вернули теплоснабжение - 14.02.2026
Еще в десять домов в Бодайбо вернули теплоснабжение
Еще в десять домов в Бодайбо вернули теплоснабжение - 14.02.2026, ПРАЙМ
Еще в десять домов в Бодайбо вернули теплоснабжение
Еще в десять домов в Бодайбо Иркутской области к вечеру пятницы было возвращено теплоснабжение, нарушенное в результате коммунальной аварии, сообщает... | 14.02.2026, ПРАЙМ
ИРКУТСК, 14 фев - ПРАЙМ. Еще в десять домов в Бодайбо Иркутской области к вечеру пятницы было возвращено теплоснабжение, нарушенное в результате коммунальной аварии, сообщает администрация Бодайбо и Бодайбинского района. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января была остановлена работа четырех котельных. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают более 1,3 тысячи человек, и две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На вечер четверга в городе были подключены к теплу 59 домов. "На 13 февраля подключено десять домов, в которых проживают 44 человека, в том числе 14 детей. Всего теплоснабжение восстановлено в 69 жилых домах (32 МКД (многоквартирные дома - ред.); 14 ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.); 23 дома блокированной застройки), в которых проживают 879 человек... 2 социальных объекта: СОШ №3, специальная коррекционная школа", - говорится в сообщении. Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов. По факту коммунальной аварии СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
Еще в десять домов в Бодайбо вернули теплоснабжение

ИРКУТСК, 14 фев - ПРАЙМ. Еще в десять домов в Бодайбо Иркутской области к вечеру пятницы было возвращено теплоснабжение, нарушенное в результате коммунальной аварии, сообщает администрация Бодайбо и Бодайбинского района.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января была остановлена работа четырех котельных. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают более 1,3 тысячи человек, и две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На вечер четверга в городе были подключены к теплу 59 домов.
"На 13 февраля подключено десять домов, в которых проживают 44 человека, в том числе 14 детей. Всего теплоснабжение восстановлено в 69 жилых домах (32 МКД (многоквартирные дома - ред.); 14 ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.); 23 дома блокированной застройки), в которых проживают 879 человек... 2 социальных объекта: СОШ №3, специальная коррекционная школа", - говорится в сообщении.
Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов.
По факту коммунальной аварии СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
 
