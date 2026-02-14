https://1prime.ru/20260214/britaniya-867483765.html

В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане

В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане

ЛОНДОН, 14 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала международное сообщество оказать давление и содействовать перекрытию каналов поставок оружия воюющим сторонам в Судане. "По нашим оценкам, существует, вероятно, более десятка стран, которые тем или иным образом вовлечены в поставки оружия: вероятно, через финансирование, производство, транзит и обучение… Сейчас, когда есть международное участие и давление, стороны должны объединить усилия и предотвратить поставки оружия", - сказала Купер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Лондон взаимодействует по этому вопросу не только с членами "суданской четверки" по урегулированию кризиса в стране – США, ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом – но и Африканским союзом и государствами, соседствующими с Суданом. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

