Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе - 14.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе
Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр - за 721 рубль", - подсчитали аналитики. Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей. По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый - на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.
"Атол": самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр
