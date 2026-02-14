https://1prime.ru/20260214/chay-867478016.html

Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе

Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе - 14.02.2026, ПРАЙМ

Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе

Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T15:06+0300

2026-02-14T15:06+0300

2026-02-14T15:06+0300

бизнес

торговля

россия

чай

https://cdnn.1prime.ru/img/83339/11/833391186_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_c109158a9830cdcd4ce96f9198d8e273.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр - за 721 рубль", - подсчитали аналитики. Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей. По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый - на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.

https://1prime.ru/20260212/chay-867407189.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, торговля, россия, чай