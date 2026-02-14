Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260214/chay-867478016.html
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе - 14.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе
Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T15:06+0300
2026-02-14T15:06+0300
бизнес
торговля
россия
чай
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/11/833391186_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_c109158a9830cdcd4ce96f9198d8e273.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр - за 721 рубль", - подсчитали аналитики. Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей. По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый - на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.
https://1prime.ru/20260212/chay-867407189.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/11/833391186_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_bb6b855878912b6e9161e6308db58322.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, торговля, россия, чай
Бизнес, торговля, РОССИЯ, чай
15:06 14.02.2026
 
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе

"Атол": самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр

© РИА Новости . Александр Калинин | Перейти в медиабанкЧай
Чай - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Чай. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Калинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр - за 721 рубль", - подсчитали аналитики.
Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей.
По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый - на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.
Покупательница в чайном магазине - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Назван самый популярный в России сорт чая
12 февраля, 08:24
 
БизнесторговляРОССИЯчай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала