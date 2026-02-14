https://1prime.ru/20260214/chen-867467521.html
Ким Чен Ын проинспектировал ход строительства музея боевых подвигов
2026-02-14T04:38+0300
СЕУЛ, 14 фев - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал ход строительства Мемориального музея боевых подвигов бойцов КНДР в зарубежной военной операции в РФ, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте строительством Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции", - говорится в сообщении.
В публикации уточняется, что 13 февраля Ким Чен Ын "руководил на месте строительством Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции", где ознакомился с ходом работ, изготовлением и размещением скульптур и встретился с партийными чиновниками, военными командирами и представителями проектных и творческих организаций.
Как отмечает ЦТАК, северокорейский лидер высоко оценил тематическое оформление скульптурных панно на внешних стенах музея и подчеркнул значение зарубежной военной операции в истории страны.
"Беспримерная доблесть и массовый героизм, проявленные нашими воинами в зарубежной военной операции, должны по праву вписаться в историю как знамя победы", - заявил Ким Чен Ын.
Он добавил, что мемориальный музей "является не просто архитектурным сооружением, а кристаллом глубокого уважения нашей партии, Родины и народа к священному духу вечно бессмертных солдат-героев".
По информации агентства, Ким Чен Ын потребовал "безупречно усовершенствовать все детали строительства в идейно-художественном отношении" и поручил военнослужащим, проектировщикам и скульпторам возвести музей как "священный храм", монументальный памятник эпохи, который будет "вечно немеркнущим" символом подвигов и бессмертия павших бойцов.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
