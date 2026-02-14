Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит топлива на Кубе привел к резкому росту цен на транспорт - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260214/defitsit-867466862.html
Дефицит топлива на Кубе привел к резкому росту цен на транспорт
Дефицит топлива на Кубе привел к резкому росту цен на транспорт - 14.02.2026, ПРАЙМ
Дефицит топлива на Кубе привел к резкому росту цен на транспорт
Дефицит топлива на Кубе привёл к резкому росту цен на транспорт в столице: государственные перевозчики, которые резко сократили объем услуг, оказывают их по... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T03:20+0300
2026-02-14T03:20+0300
бизнес
мировая экономика
сша
куба
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867466862.jpg?1771028425
ГАВАНА, 14 фев - ПРАЙМ. Дефицит топлива на Кубе привёл к резкому росту цен на транспорт в столице: государственные перевозчики, которые резко сократили объем услуг, оказывают их по обычной цене, однако частные перевозчики удвоили тарифы на фоне подорожания бензина на черном рынке, передает корреспондент РИА Новости. "Мне пришлось припарковать машину, и я больше не смог принимать заказы. Менее чем за два дня перекупщики подняли цену литра (бензина - ред.) с тысячи до трех тысяч кубинских песо (с 2,62 до 6,55 доллара по официальному курсу)", - рассказал агентству таксист-частник Сесар Васкес. Несколько водителей такси подтвердили корреспонденту РИА Новости, что на этой неделе дизель в небольших количествах поступил на некоторые автозаправочные станции, которые продают топливо за доллары. Но и за эту валюту купить его получается не у всех. "(Для покупки бензина - ред.) нужно иметь номер очереди, который запрашивается через онлайн-платформу, иногда недоступную из-за многочисленных проблем со связью и сотен людей, пытающихся получить доступ одновременно", - пояснил Васкес. Для Элейн Гарсии, которая живет на окраине Гаваны и работает официанткой в частном кафе в центральном районе, добраться до работы на этой неделе стало "одиссеей". По её словам, на каждом автобусном маршруте остаётся лишь одно транспортное средство, которое обслуживает только часы пик утром и вечером, совпадающие со временем начала и окончания рабочего дня большинства работников. Продолжают курсировать по городу пассажирские "Газели" - как уточнила Гарсия, по умеренной цене, "но и они не справляются с потоком, и приходится прибегать к услугам частных трициклов или "альмендронов" (автомобили 1950-х годов из США, используемые как коллективное такси), которые удвоили стоимость проезда". Похожая ситуация наблюдается и с ценами на продукты питания, посетовала домохозяйка Тереса Мартинес. По ее словам, есть государственные учреждения, которые сохраняют прежние цены, "но продают очень мало товара, и всё быстро заканчивается". Она уточнила, что на прошлой неделе литр масла в одной из небольших местных лавок стоил около 900 кубинских песо, а сейчас цена достигает 1500. В этой связи государству, как считает Мартинес, следует "принять меры и регулировать некоторые цены в условиях этой сложной ситуации". Как объявили недавно кубинские власти, топливо в условиях блокады США будет приоритетно направляться для обеспечения жизненно важных видов экономической деятельности, а также для поддержания работы базовых служб, таких как здравоохранение. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Действия Вашингтона привели к серьёзной нехватке топлива на Кубе и дополнительным проблемам с обеспечением выработки электроэнергии. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на прошлой неделе заявил прессе об энергетической блокаде со стороны Вашингтона и назвал предосудительным, что держава масштаба США проводит столь агрессивную и преступную политику в отношении небольшой нации. По его словам, серьёзные последствия этих действий ждут "производство продуктов питания, общественный транспорт, функционирование больниц, учреждений всех типов, школ, производство, туризм".
сша
куба
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, куба, вашингтон, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, КУБА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
03:20 14.02.2026
 
Дефицит топлива на Кубе привел к резкому росту цен на транспорт

Дефицит топлива на Кубе привел к резкому росту цен на транспорт в столице

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГАВАНА, 14 фев - ПРАЙМ. Дефицит топлива на Кубе привёл к резкому росту цен на транспорт в столице: государственные перевозчики, которые резко сократили объем услуг, оказывают их по обычной цене, однако частные перевозчики удвоили тарифы на фоне подорожания бензина на черном рынке, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне пришлось припарковать машину, и я больше не смог принимать заказы. Менее чем за два дня перекупщики подняли цену литра (бензина - ред.) с тысячи до трех тысяч кубинских песо (с 2,62 до 6,55 доллара по официальному курсу)", - рассказал агентству таксист-частник Сесар Васкес.
Несколько водителей такси подтвердили корреспонденту РИА Новости, что на этой неделе дизель в небольших количествах поступил на некоторые автозаправочные станции, которые продают топливо за доллары. Но и за эту валюту купить его получается не у всех.
"(Для покупки бензина - ред.) нужно иметь номер очереди, который запрашивается через онлайн-платформу, иногда недоступную из-за многочисленных проблем со связью и сотен людей, пытающихся получить доступ одновременно", - пояснил Васкес.
Для Элейн Гарсии, которая живет на окраине Гаваны и работает официанткой в частном кафе в центральном районе, добраться до работы на этой неделе стало "одиссеей". По её словам, на каждом автобусном маршруте остаётся лишь одно транспортное средство, которое обслуживает только часы пик утром и вечером, совпадающие со временем начала и окончания рабочего дня большинства работников.
Продолжают курсировать по городу пассажирские "Газели" - как уточнила Гарсия, по умеренной цене, "но и они не справляются с потоком, и приходится прибегать к услугам частных трициклов или "альмендронов" (автомобили 1950-х годов из США, используемые как коллективное такси), которые удвоили стоимость проезда".
Похожая ситуация наблюдается и с ценами на продукты питания, посетовала домохозяйка Тереса Мартинес. По ее словам, есть государственные учреждения, которые сохраняют прежние цены, "но продают очень мало товара, и всё быстро заканчивается". Она уточнила, что на прошлой неделе литр масла в одной из небольших местных лавок стоил около 900 кубинских песо, а сейчас цена достигает 1500. В этой связи государству, как считает Мартинес, следует "принять меры и регулировать некоторые цены в условиях этой сложной ситуации".
Как объявили недавно кубинские власти, топливо в условиях блокады США будет приоритетно направляться для обеспечения жизненно важных видов экономической деятельности, а также для поддержания работы базовых служб, таких как здравоохранение.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США.
Действия Вашингтона привели к серьёзной нехватке топлива на Кубе и дополнительным проблемам с обеспечением выработки электроэнергии. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на прошлой неделе заявил прессе об энергетической блокаде со стороны Вашингтона и назвал предосудительным, что держава масштаба США проводит столь агрессивную и преступную политику в отношении небольшой нации. По его словам, серьёзные последствия этих действий ждут "производство продуктов питания, общественный транспорт, функционирование больниц, учреждений всех типов, школ, производство, туризм".
 
БизнесМировая экономикаСШАКУБАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала