Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дептранс Москвы напомнил о правилах вождения при гололедице - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260214/deptrans-867484676.html
Дептранс Москвы напомнил о правилах вождения при гололедице
Дептранс Москвы напомнил о правилах вождения при гололедице - 14.02.2026, ПРАЙМ
Дептранс Москвы напомнил о правилах вождения при гололедице
Столичный департамент транспорта порекомендовал при гололедице снижать скорость на эстакадах, мостах, вблизи пешеходных переходов, а также держать дистанцию и... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:01+0300
2026-02-14T23:01+0300
происшествия
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860108358_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_90b629299739da29aa24e4a402409300.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта порекомендовал при гололедице снижать скорость на эстакадах, мостах, вблизи пешеходных переходов, а также держать дистанцию и избегать резких маневров, сообщается в Telegram-канале. "Снижайте скорость, особенно на эстакадах, мостах и вблизи пешеходных переходов. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Избегайте резких торможений и маневров", - говорится в сообщении дептранса.
https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867452350.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860108358_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7127d62cbbd93a172cda32671c731e70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Происшествия, Бизнес, МОСКВА
23:01 14.02.2026
 
Дептранс Москвы напомнил о правилах вождения при гололедице

Столичный дептранс напомнил о правилах вождения при гололедице

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с ребенком в коляске
Женщина гуляет с ребенком в коляске - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Женщина гуляет с ребенком в коляске. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта порекомендовал при гололедице снижать скорость на эстакадах, мостах, вблизи пешеходных переходов, а также держать дистанцию и избегать резких маневров, сообщается в Telegram-канале.
"Снижайте скорость, особенно на эстакадах, мостах и вблизи пешеходных переходов. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Избегайте резких торможений и маневров", - говорится в сообщении дептранса.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Глава ЦБ оценила влияние погоды на цены на продовольствие
Вчера, 16:42
 
ПроисшествияБизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала