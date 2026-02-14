https://1prime.ru/20260214/deptrans-867484676.html
Дептранс Москвы напомнил о правилах вождения при гололедице
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта порекомендовал при гололедице снижать скорость на эстакадах, мостах, вблизи пешеходных переходов, а также держать дистанцию и избегать резких маневров, сообщается в Telegram-канале. "Снижайте скорость, особенно на эстакадах, мостах и вблизи пешеходных переходов. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Избегайте резких торможений и маневров", - говорится в сообщении дептранса.
