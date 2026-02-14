https://1prime.ru/20260214/dmitriev-867482513.html
ЕС рушит западную цивилизацию разжиганием войны, заявил Дмитриев
ЕС рушит западную цивилизацию разжиганием войны, заявил Дмитриев
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "США глубоко беспокоятся и пытаются помешать бюрократам Евросоюза разрушить западную цивилизацию. Но бюрократы ЕС высоко сконцентрированы и имеют навыки разрушения её через ложные нарративы, миграцию, разжигание войны и экономический спад. Неясно, кто победит", - написал Дмитриев в соцсети Х.
ЕС рушит западную цивилизацию разжиганием войны, заявил Дмитриев
