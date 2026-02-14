В ДНР приняли программы развития опорных населенных пунктов

https://1prime.ru/20260214/dnr-867478184.html

ДОНЕЦК, 14 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и правительство ДНР приняли программы по развитию опорных населенных пунктов республики до 2030 года с перспективой до 2036 года и по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Денис Пушилин. "С... Хуснуллиным утвердили два важных документа, которые определяют конкретные действия для повышения уровня жизни в республике: это программы по развитию опорных населенных пунктов до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) и по модернизации коммунальной инфраструктуры", - написал Пушилин в своем Telegram-канале."Безусловно, для нашего региона это в новинку - за долгий период времени планировать на такой период, - но это гарантия конкретных системных шагов, которые будут делаться на благо жителей республики", - рассказал глава ДНР. Глава региона добавил, что вопрос водоснабжения остается одним из самых чувствительных для граждан республики, которому не уделяли должного внимания за последние десятилетия. "Первый (документ - ред.) - это практическая программа действий, что будет сделано в опорных пунктах, где проживает большая часть населения ДНР - это 34 населенных пункта, - что будет в целом сделано по региону за ближайшие пять лет и с прогнозом до 2036 года. Это дороги, это социальные объекты, коммунальная инфраструктура, работа общественного транспорта. Как минимум на 30% должна жизнь стать лучше", - подчеркнул Хуснуллин в своем Telegram-канале.Заместитель председателя правительства уточнил, что второй подписанный документ связан с вопросом модернизации коммунальной инфраструктуры и водообеспечения ради сокращения потерь воды. Он обратил внимание, что документ также предусматривает постройку новых водоводов для обеспечения жителей региона водой. "Всего на территории республики - 2 тысячи головных сооружений, фильтровальных и насосных станций, 77% из этого количества нуждается в модернизации. Протяженность сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения - свыше 22 тысяч километров, нуждаются в замене 57%", - заключил Хуснуллин. После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.

