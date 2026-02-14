Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР приняли программы развития опорных населенных пунктов - 14.02.2026
В ДНР приняли программы развития опорных населенных пунктов
В ДНР приняли программы развития опорных населенных пунктов - 14.02.2026, ПРАЙМ
В ДНР приняли программы развития опорных населенных пунктов
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и правительство ДНР приняли программы по развитию опорных населенных пунктов республики до 2030... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T15:41+0300
2026-02-14T15:41+0300
россия
донбасс
дон
денис пушилин
марат хуснуллин
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864582344_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_e87f6a2d67cc45e5b60aca24a81995e9.jpg
ДОНЕЦК, 14 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и правительство ДНР приняли программы по развитию опорных населенных пунктов республики до 2030 года с перспективой до 2036 года и по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Денис Пушилин. &quot;С... Хуснуллиным утвердили два важных документа, которые определяют конкретные действия для повышения уровня жизни в республике: это программы по развитию опорных населенных пунктов до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) и по модернизации коммунальной инфраструктуры&quot;, - написал Пушилин в своем Telegram-канале."Безусловно, для нашего региона это в новинку - за долгий период времени планировать на такой период, - но это гарантия конкретных системных шагов, которые будут делаться на благо жителей республики", - рассказал глава ДНР. Глава региона добавил, что вопрос водоснабжения остается одним из самых чувствительных для граждан республики, которому не уделяли должного внимания за последние десятилетия. &quot;Первый (документ - ред.) - это практическая программа действий, что будет сделано в опорных пунктах, где проживает большая часть населения ДНР - это 34 населенных пункта, - что будет в целом сделано по региону за ближайшие пять лет и с прогнозом до 2036 года. Это дороги, это социальные объекты, коммунальная инфраструктура, работа общественного транспорта. Как минимум на 30% должна жизнь стать лучше&quot;, - подчеркнул Хуснуллин в своем Telegram-канале.Заместитель председателя правительства уточнил, что второй подписанный документ связан с вопросом модернизации коммунальной инфраструктуры и водообеспечения ради сокращения потерь воды. Он обратил внимание, что документ также предусматривает постройку новых водоводов для обеспечения жителей региона водой. "Всего на территории республики - 2 тысячи головных сооружений, фильтровальных и насосных станций, 77% из этого количества нуждается в модернизации. Протяженность сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения - свыше 22 тысяч километров, нуждаются в замене 57%", - заключил Хуснуллин. После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
донбасс
дон
россия, донбасс, дон, денис пушилин, марат хуснуллин, строительство
РОССИЯ, ДОНБАСС, Дон, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, строительство
15:41 14.02.2026
 
В ДНР приняли программы развития опорных населенных пунктов

В ДНР приняли программы по развитию опорных населенных пунктов до 2030 года

© РИА Новости . Игорь Маслов
Флаг Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Флаг Донецкой Народной Республики. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 14 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и правительство ДНР приняли программы по развитию опорных населенных пунктов республики до 2030 года с перспективой до 2036 года и по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"С... Хуснуллиным утвердили два важных документа, которые определяют конкретные действия для повышения уровня жизни в республике: это программы по развитию опорных населенных пунктов до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) и по модернизации коммунальной инфраструктуры", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

"Безусловно, для нашего региона это в новинку - за долгий период времени планировать на такой период, - но это гарантия конкретных системных шагов, которые будут делаться на благо жителей республики", - рассказал глава ДНР.
Глава региона добавил, что вопрос водоснабжения остается одним из самых чувствительных для граждан республики, которому не уделяли должного внимания за последние десятилетия.

"Первый (документ - ред.) - это практическая программа действий, что будет сделано в опорных пунктах, где проживает большая часть населения ДНР - это 34 населенных пункта, - что будет в целом сделано по региону за ближайшие пять лет и с прогнозом до 2036 года. Это дороги, это социальные объекты, коммунальная инфраструктура, работа общественного транспорта. Как минимум на 30% должна жизнь стать лучше", - подчеркнул Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя правительства уточнил, что второй подписанный документ связан с вопросом модернизации коммунальной инфраструктуры и водообеспечения ради сокращения потерь воды. Он обратил внимание, что документ также предусматривает постройку новых водоводов для обеспечения жителей региона водой.
"Всего на территории республики - 2 тысячи головных сооружений, фильтровальных и насосных станций, 77% из этого количества нуждается в модернизации. Протяженность сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения - свыше 22 тысяч километров, нуждаются в замене 57%", - заключил Хуснуллин.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
 
РОССИЯ, ДОНБАСС, Дон, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, строительство
 
 
