Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T07:04+0300

россия

эфиопия

москва

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. "Объем кофе, который экспортируется из Эфиопии в Россию, постоянно растет. Мы будем работать над тем, чтобы этот рост продолжался", - сказал он в беседе с агентством. Эфиопский кофе - это кофе высочайшего качества, отметил дипломат. "Поэтому он может быть несколько дороже. Но тем не менее спрос на него очень высокий", - уточнил посол. Полный текст интервью читайте 18 февраля на сайте ria.ru в 9.00 мск.

