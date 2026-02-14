Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию - 14.02.2026
Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию
Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию - 14.02.2026, ПРАЙМ
Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию
Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. | 14.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. "Объем кофе, который экспортируется из Эфиопии в Россию, постоянно растет. Мы будем работать над тем, чтобы этот рост продолжался", - сказал он в беседе с агентством. Эфиопский кофе - это кофе высочайшего качества, отметил дипломат. "Поэтому он может быть несколько дороже. Но тем не менее спрос на него очень высокий", - уточнил посол. Полный текст интервью читайте 18 февраля на сайте ria.ru в 9.00 мск.
07:04 14.02.2026
 
Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию

Посол Жирру: Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Эфиопия намерена увеличить объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
"Объем кофе, который экспортируется из Эфиопии в Россию, постоянно растет. Мы будем работать над тем, чтобы этот рост продолжался", - сказал он в беседе с агентством.
Эфиопский кофе - это кофе высочайшего качества, отметил дипломат.
"Поэтому он может быть несколько дороже. Но тем не менее спрос на него очень высокий", - уточнил посол.
Полный текст интервью читайте 18 февраля на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
