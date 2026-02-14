https://1prime.ru/20260214/eks-sovetnik-867467792.html

Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденной в военном отношении

Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденной в военном отношении - 14.02.2026

Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденной в военном отношении

Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде... | 14.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор. "Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие", - заявил Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию "квадратными километрами" ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2026

