https://1prime.ru/20260214/eks-sovetnik-867467792.html
Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденной в военном отношении
Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденной в военном отношении - 14.02.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденной в военном отношении
Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T04:59+0300
2026-02-14T04:59+0300
2026-02-14T04:59+0300
мировая экономика
экономика
общество
киев
германия
франция
дуглас макгрегор
владимир путин
дмитрий песков
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867467792.jpg?1771034398
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.
"Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие", - заявил Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию "квадратными километрами" ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
киев
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , киев, германия, франция, дуглас макгрегор, владимир путин, дмитрий песков, вс рф
Мировая экономика, Экономика, Общество , Киев, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВС РФ
Экс-советник Пентагона назвал Украину побежденной в военном отношении
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина в военном отношении уже побеждена
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.
"Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие", - заявил Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию "квадратными километрами" ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.