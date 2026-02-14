https://1prime.ru/20260214/ekspert-867468530.html
Эксперт прокомментировал запрет на импорт российского газа
Эксперт прокомментировал запрет на импорт российского газа - 14.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал запрет на импорт российского газа
Государства Европы не смогут компенсировать из других источников поставки российского газа, которые планируется запретить в 2027 году, что вынудит их покупать... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T05:57+0300
2026-02-14T05:57+0300
2026-02-14T05:57+0300
энергетика
газ
рф
европа
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867468530.jpg?1771037839
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Государства Европы не смогут компенсировать из других источников поставки российского газа, которые планируется запретить в 2027 году, что вынудит их покупать все тот же газ из РФ, но через третьи страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший испанский военный, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.
Из опубликованного в январе заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
"Европе нужен газ, но ее опции очень ограничены. Да, есть поставки из США, но они покрывают только часть потребностей, а цены сильно выше. Что-то можно купить на Ближнем Востоке, однако невозможно обеспечить поставку нужного объема. Так что не останется выбора, кроме как продолжать покупать российский газ", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что готовящийся запрет вынудит покупать столь нужный российский газ не напрямую в РФ, а уже через третьи страны, сами закупающие его в России. Это логичным образом сделает поставки дороже, указал эксперт.
"Так что в этом (запрете - ред.) нет никакого смысла. Это очередное глупое решение европейского руководства", - указал он.
рф
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, рф, европа, сша, ес
Энергетика, Газ, РФ, ЕВРОПА, США, ЕС
Эксперт прокомментировал запрет на импорт российского газа
Экс-военнослужащий Агилар: ЕС не сможет компенсировать импорт российского газа
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Государства Европы не смогут компенсировать из других источников поставки российского газа, которые планируется запретить в 2027 году, что вынудит их покупать все тот же газ из РФ, но через третьи страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший испанский военный, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.
Из опубликованного в январе заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
"Европе нужен газ, но ее опции очень ограничены. Да, есть поставки из США, но они покрывают только часть потребностей, а цены сильно выше. Что-то можно купить на Ближнем Востоке, однако невозможно обеспечить поставку нужного объема. Так что не останется выбора, кроме как продолжать покупать российский газ", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что готовящийся запрет вынудит покупать столь нужный российский газ не напрямую в РФ, а уже через третьи страны, сами закупающие его в России. Это логичным образом сделает поставки дороже, указал эксперт.
"Так что в этом (запрете - ред.) нет никакого смысла. Это очередное глупое решение европейского руководства", - указал он.