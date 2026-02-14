https://1prime.ru/20260214/elektronika-867476791.html

В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники

В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники - 14.02.2026, ПРАЙМ

В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники

Носимые устройства с глубокой интеграцией искусственного интеллекта будут новым этапом эволюции на рынке электроники - производители видят в этом большой... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T13:25+0300

2026-02-14T13:25+0300

2026-02-14T13:25+0300

технологии

яндекс

электроника

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860216255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e12cc494dde134ab24e6beb4f2ad6c5b.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Носимые устройства с глубокой интеграцией искусственного интеллекта будут новым этапом эволюции на рынке электроники - производители видят в этом большой потенциал, заявил в беседе с РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин. "Производители изучают возможность интеграции ИИ в разные девайсы. Рано или поздно это устройство будет найдено, и это станет новым шагом в электронике. Последние несколько лет рынок такой революции не видел", - сказал Еремин. Несмотря на то, что искусственный интеллект открывает новые грани для использования уже привычных устройств - смартфонов, наушников или умных колонок, сложно представить готовое решение, которое станет "хитом". При этом игроки рынка видят в ИИ-интеграции большой потенциал. "Многие компании планируют создать устройство, которое будет глубоко интегрировано с ИИ. Например, OpenAI заявили о таких планах. Что это за устройство, в каком форм-факторе, как это будет работать, никто не знает. Рынок замер, все ждут, и в ближайшие годы нас ждет много подобных "экспериментов". Для нас это не новая категория, а продолжение умных устройств с ИИ-ассистентом, которые мы делаем уже 8 лет", - добавил Еремин. Для "Яндекса" первым носимым устройством с ИИ станут наушники, запуск продаж которых был анонсирован в конце прошлого года. При этом компания планирует экспериментировать с внедрением ИИ и в другие девайсы. "Мы видим очень хорошую возможность посмотреть, проанализировать, как люди впоследствии будут пользоваться ассистентом (в наушниках - ред.), какие сценарии будут, что больше всего им понравится, что окажется невостребованным", - заключил Еремин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, яндекс, электроника, россия