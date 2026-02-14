Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники - 14.02.2026
В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники
В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники - 14.02.2026, ПРАЙМ
В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники
Носимые устройства с глубокой интеграцией искусственного интеллекта будут новым этапом эволюции на рынке электроники - производители видят в этом большой... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T13:25+0300
2026-02-14T13:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860216255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e12cc494dde134ab24e6beb4f2ad6c5b.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Носимые устройства с глубокой интеграцией искусственного интеллекта будут новым этапом эволюции на рынке электроники - производители видят в этом большой потенциал, заявил в беседе с РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин. "Производители изучают возможность интеграции ИИ в разные девайсы. Рано или поздно это устройство будет найдено, и это станет новым шагом в электронике. Последние несколько лет рынок такой революции не видел", - сказал Еремин. Несмотря на то, что искусственный интеллект открывает новые грани для использования уже привычных устройств - смартфонов, наушников или умных колонок, сложно представить готовое решение, которое станет "хитом". При этом игроки рынка видят в ИИ-интеграции большой потенциал. "Многие компании планируют создать устройство, которое будет глубоко интегрировано с ИИ. Например, OpenAI заявили о таких планах. Что это за устройство, в каком форм-факторе, как это будет работать, никто не знает. Рынок замер, все ждут, и в ближайшие годы нас ждет много подобных "экспериментов". Для нас это не новая категория, а продолжение умных устройств с ИИ-ассистентом, которые мы делаем уже 8 лет", - добавил Еремин. Для "Яндекса" первым носимым устройством с ИИ станут наушники, запуск продаж которых был анонсирован в конце прошлого года. При этом компания планирует экспериментировать с внедрением ИИ и в другие девайсы. "Мы видим очень хорошую возможность посмотреть, проанализировать, как люди впоследствии будут пользоваться ассистентом (в наушниках - ред.), какие сценарии будут, что больше всего им понравится, что окажется невостребованным", - заключил Еремин.
технологии, яндекс, электроника, россия
Технологии, Яндекс, электроника, РОССИЯ
13:25 14.02.2026
 
В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники

Еремин назвал умные устройства с глубокой интеграцией ИИ новым этапом эволюции электроники

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк "Яндекс"
 Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
"Яндекс". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Носимые устройства с глубокой интеграцией искусственного интеллекта будут новым этапом эволюции на рынке электроники - производители видят в этом большой потенциал, заявил в беседе с РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин.
"Производители изучают возможность интеграции ИИ в разные девайсы. Рано или поздно это устройство будет найдено, и это станет новым шагом в электронике. Последние несколько лет рынок такой революции не видел", - сказал Еремин.
Несмотря на то, что искусственный интеллект открывает новые грани для использования уже привычных устройств - смартфонов, наушников или умных колонок, сложно представить готовое решение, которое станет "хитом". При этом игроки рынка видят в ИИ-интеграции большой потенциал.
"Многие компании планируют создать устройство, которое будет глубоко интегрировано с ИИ. Например, OpenAI заявили о таких планах. Что это за устройство, в каком форм-факторе, как это будет работать, никто не знает. Рынок замер, все ждут, и в ближайшие годы нас ждет много подобных "экспериментов". Для нас это не новая категория, а продолжение умных устройств с ИИ-ассистентом, которые мы делаем уже 8 лет", - добавил Еремин.
Для "Яндекса" первым носимым устройством с ИИ станут наушники, запуск продаж которых был анонсирован в конце прошлого года. При этом компания планирует экспериментировать с внедрением ИИ и в другие девайсы.
"Мы видим очень хорошую возможность посмотреть, проанализировать, как люди впоследствии будут пользоваться ассистентом (в наушниках - ред.), какие сценарии будут, что больше всего им понравится, что окажется невостребованным", - заключил Еремин.
 
