Дмитриев задался вопросом, почему защищают демократов из файлов Эпштейна
Дмитриев задался вопросом, почему защищают демократов из файлов Эпштейна
2026-02-14T23:52+0300
политика
банки
финансы
рф
сша
кирилл дмитриев
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему пресса в США защищает демократов, упомянутых в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. "Почему в файлах Эпштейна так много доноров и деятелей Демократической партии, и почему их так защищают медиа?" - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал пост одного из пользователей, заявившего, что соучредитель LinkedIn Рид Хоффман, который финансирует Демократическую партию США, упоминается в документах по делу Эпштейна более 2,6 тысячи раз. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
