Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев задался вопросом, почему защищают демократов из файлов Эпштейна - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260214/epshteyn-867485996.html
Дмитриев задался вопросом, почему защищают демократов из файлов Эпштейна
Дмитриев задался вопросом, почему защищают демократов из файлов Эпштейна - 14.02.2026, ПРАЙМ
Дмитриев задался вопросом, почему защищают демократов из файлов Эпштейна
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему пресса в США... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:52+0300
2026-02-14T23:52+0300
политика
банки
финансы
рф
сша
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему пресса в США защищает демократов, упомянутых в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. "Почему в файлах Эпштейна так много доноров и деятелей Демократической партии, и почему их так защищают медиа?" - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал пост одного из пользователей, заявившего, что соучредитель LinkedIn Рид Хоффман, который финансирует Демократическую партию США, упоминается в документах по делу Эпштейна более 2,6 тысячи раз. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
https://1prime.ru/20260214/dmitriev-867482513.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, рф, сша, кирилл дмитриев
Политика, Банки, Финансы, РФ, США, Кирилл Дмитриев
23:52 14.02.2026
 
Дмитриев задался вопросом, почему защищают демократов из файлов Эпштейна

Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают упомянутых в файлах Эпштейна демократов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему пресса в США защищает демократов, упомянутых в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
"Почему в файлах Эпштейна так много доноров и деятелей Демократической партии, и почему их так защищают медиа?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал пост одного из пользователей, заявившего, что соучредитель LinkedIn Рид Хоффман, который финансирует Демократическую партию США, упоминается в документах по делу Эпштейна более 2,6 тысячи раз.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
ЕС рушит западную цивилизацию разжиганием войны, заявил Дмитриев
Вчера, 21:07
 
ПолитикаБанкиФинансыРФСШАКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала