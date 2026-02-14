Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20260214/evropa-867476371.html
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе - 14.02.2026, ПРАЙМ
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе
Инвестиции в оборону в Европе к 2028 году, по прогнозам, превысят аналогичные расходы США в 2025 году, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T13:05+0300
2026-02-14T13:05+0300
вооружения
мировая экономика
европа
сша
великобритания
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
нато
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 фев - ПРАЙМ. Инвестиции в оборону в Европе к 2028 году, по прогнозам, превысят аналогичные расходы США в 2025 году, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "К 2028 году инвестиции в оборону в Европе, по прогнозам, даже превысят аналогичные расходы США на такое оборудование в 2025 году", - сказала глава Европейской комиссии на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Фон дер Ляйен также заявила о необходимости усилить сотрудничество по безопасности и обороне с Великобританией, а также с союзниками по НАТО. "Нам необходима внятная доктрина в области безопасности", - добавила глава ЕК. В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
европа
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, сша, великобритания, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, нато, ек
Вооружения, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, НАТО, ЕК
13:05 14.02.2026
 
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе

Фон дер Ляйен: инвестиции в оборону в Европе к 2028 г превысят такие расходы США в 2025 г

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 14 фев - ПРАЙМ. Инвестиции в оборону в Европе к 2028 году, по прогнозам, превысят аналогичные расходы США в 2025 году, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"К 2028 году инвестиции в оборону в Европе, по прогнозам, даже превысят аналогичные расходы США на такое оборудование в 2025 году", - сказала глава Европейской комиссии на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Фон дер Ляйен также заявила о необходимости усилить сотрудничество по безопасности и обороне с Великобританией, а также с союзниками по НАТО.
"Нам необходима внятная доктрина в области безопасности", - добавила глава ЕК.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
 
ВооруженияМировая экономикаЕВРОПАСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампНАТОЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала