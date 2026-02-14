https://1prime.ru/20260214/evropa-867476371.html
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе
Глава ЕК рассказала о росте инвестиций в оборону в Европе
БРЮССЕЛЬ, 14 фев - ПРАЙМ. Инвестиции в оборону в Европе к 2028 году, по прогнозам, превысят аналогичные расходы США в 2025 году, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "К 2028 году инвестиции в оборону в Европе, по прогнозам, даже превысят аналогичные расходы США на такое оборудование в 2025 году", - сказала глава Европейской комиссии на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Фон дер Ляйен также заявила о необходимости усилить сотрудничество по безопасности и обороне с Великобританией, а также с союзниками по НАТО. "Нам необходима внятная доктрина в области безопасности", - добавила глава ЕК. В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
