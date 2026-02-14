https://1prime.ru/20260214/finlyandiya-867470609.html

СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене

СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене - 14.02.2026, ПРАЙМ

СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене

Во время панельной сессии на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T07:38+0300

2026-02-14T07:38+0300

2026-02-14T07:38+0300

мировая экономика

финляндия

вто

александр стубб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7cf31a630e016c6b308de3af541a9903.jpg

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во время панельной сессии на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози, сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Стубб с раздражением отреагировал на высказывание Оконджо-Ивеалы, перейдя на личности."Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", — сказал он. Согласно мнению автора статьи, Стубб мог воспринять слова Оконджо-Ивеалы о том, что Финляндия относится к "малым и средним странам, не играющим ведущую роль на мировой арене", как оскорбление. "Термин "средняя держава" обозначает страну, которая не является мировой сверхдержавой, но имеет заметное влияние и важную роль в международной политике", — уточняется в статье.

https://1prime.ru/20260122/stubb-866795080.html

https://1prime.ru/20260119/ssha-866680883.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финляндия, вто, александр стубб