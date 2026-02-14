СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене

https://1prime.ru/20260214/finlyandiya-867470609.html
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во время панельной сессии на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози, сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Стубб с раздражением отреагировал на высказывание Оконджо-Ивеалы, перейдя на личности."Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", — сказал он. Согласно мнению автора статьи, Стубб мог воспринять слова Оконджо-Ивеалы о том, что Финляндия относится к "малым и средним странам, не играющим ведущую роль на мировой арене", как оскорбление. "Термин "средняя держава" обозначает страну, которая не является мировой сверхдержавой, но имеет заметное влияние и важную роль в международной политике", — уточняется в статье.
Ilta-Sanomat: Cтубб вступил в словесную перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во время панельной сессии на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
Стубб
с раздражением отреагировал на высказывание Оконджо-Ивеалы, перейдя на личности.
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
"Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", — сказал он.
Согласно мнению автора статьи, Стубб мог воспринять слова Оконджо-Ивеалы о том, что Финляндия
относится к "малым и средним странам, не играющим ведущую роль на мировой арене", как оскорбление.
"Термин "средняя держава" обозначает страну, которая не является мировой сверхдержавой, но имеет заметное влияние и важную роль в международной политике", — уточняется в статье.
