СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене - 14.02.2026
СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене
Во время панельной сессии на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T07:38+0300
2026-02-14T07:38+0300
мировая экономика
финляндия
вто
александр стубб
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во время панельной сессии на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози, сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Стубб с раздражением отреагировал на высказывание Оконджо-Ивеалы, перейдя на личности."Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", — сказал он. Согласно мнению автора статьи, Стубб мог воспринять слова Оконджо-Ивеалы о том, что Финляндия относится к "малым и средним странам, не играющим ведущую роль на мировой арене", как оскорбление. "Термин "средняя держава" обозначает страну, которая не является мировой сверхдержавой, но имеет заметное влияние и важную роль в международной политике", — уточняется в статье.
финляндия
Новости
ru-RU
мировая экономика, финляндия, вто, александр стубб
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ВТО, Александр Стубб
07:38 14.02.2026
 
СМИ: Стубб попал в громкий скандал на конференции в Мюнхене

Ilta-Sanomat: Cтубб вступил в словесную перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во время панельной сессии на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб ввязался в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
Стубб с раздражением отреагировал на высказывание Оконджо-Ивеалы, перейдя на личности.
"Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", — сказал он.
Согласно мнению автора статьи, Стубб мог воспринять слова Оконджо-Ивеалы о том, что Финляндия относится к "малым и средним странам, не играющим ведущую роль на мировой арене", как оскорбление.
"Термин "средняя держава" обозначает страну, которая не является мировой сверхдержавой, но имеет заметное влияние и важную роль в международной политике", — уточняется в статье.
Мировая экономикаФИНЛЯНДИЯВТОАлександр Стубб
 
 
