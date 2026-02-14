https://1prime.ru/20260214/finlyandiya-867470974.html
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией - 14.02.2026, ПРАЙМ
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией
14.02.2026 - Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро в день без российского туризма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. "Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль. Так, только одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма", - сказал глава дипмиссии.
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией
