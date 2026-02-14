Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией - 14.02.2026
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией
Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T08:13+0300
2026-02-14T08:13+0300
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро в день без российского туризма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. "Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль. Так, только одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма", - сказал глава дипмиссии.
08:13 14.02.2026
 
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией

Посол Кузнецов: финские регионы теряют миллион евро в день без российского туризма

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро в день без российского туризма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль. Так, только одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма", - сказал глава дипмиссии.
 
