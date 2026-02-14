https://1prime.ru/20260214/fitso-867478930.html

Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными

Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными - 14.02.2026, ПРАЙМ

Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал нереалистичным представление, что республика сможет тратить на оборону более 2% ВВП. | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T16:40+0300

2026-02-14T16:40+0300

2026-02-14T16:40+0300

экономика

мировая экономика

словакия

гаага

рф

дональд трамп

роберт фицо

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg

БРАТИСЛАВА, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал нереалистичным представление, что республика сможет тратить на оборону более 2% ВВП. "Американский президент (Дональд Трамп - ред.) убедил все страны НАТО, что они должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% в десятилетней перспективе. Я не считаю это реалистичным. Просто это такой объем денег… и в такое сложное время, когда мы проводим консолидацию (бюджета - ред.), когда дела не складываются у европейской экономики, сказать, что мы дадим не 2%, а 3-4% на оборону, по моему мнению, нереально", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. В сентябре 2025 года министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил мнение, что республика не сможет направить на оборону обязательные в рамках НАТО 2% ВВП в 2026 году. Он отметил тогда, что в 2026 году у министерства обороны, как и у других государственных ведомств, в приоритете будут меры по экономии средств государственного бюджета. В июне 2025 года в Гааге прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260213/noviny-867454226.html

словакия

гаага

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, словакия, гаага, рф, дональд трамп, роберт фицо, нато