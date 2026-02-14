Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными - 14.02.2026
Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными
Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными - 14.02.2026, ПРАЙМ
Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал нереалистичным представление, что республика сможет тратить на оборону более 2% ВВП. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T16:40+0300
2026-02-14T16:40+0300
экономика
мировая экономика
словакия
гаага
рф
дональд трамп
роберт фицо
нато
БРАТИСЛАВА, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал нереалистичным представление, что республика сможет тратить на оборону более 2% ВВП. "Американский президент (Дональд Трамп - ред.) убедил все страны НАТО, что они должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% в десятилетней перспективе. Я не считаю это реалистичным. Просто это такой объем денег… и в такое сложное время, когда мы проводим консолидацию (бюджета - ред.), когда дела не складываются у европейской экономики, сказать, что мы дадим не 2%, а 3-4% на оборону, по моему мнению, нереально", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. В сентябре 2025 года министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил мнение, что республика не сможет направить на оборону обязательные в рамках НАТО 2% ВВП в 2026 году. Он отметил тогда, что в 2026 году у министерства обороны, как и у других государственных ведомств, в приоритете будут меры по экономии средств государственного бюджета. В июне 2025 года в Гааге прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
словакия
гаага
рф
мировая экономика, словакия, гаага, рф, дональд трамп, роберт фицо, нато
Экономика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, Гаага, РФ, Дональд Трамп, Роберт Фицо, НАТО
16:40 14.02.2026
 
Премьер Словакии назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными

Премьер Словакии Фицо назвал расходы на оборону свыше 2% ВВП нереалистичными

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
БРАТИСЛАВА, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал нереалистичным представление, что республика сможет тратить на оборону более 2% ВВП.
"Американский президент (Дональд Трамп - ред.) убедил все страны НАТО, что они должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% в десятилетней перспективе. Я не считаю это реалистичным. Просто это такой объем денег… и в такое сложное время, когда мы проводим консолидацию (бюджета - ред.), когда дела не складываются у европейской экономики, сказать, что мы дадим не 2%, а 3-4% на оборону, по моему мнению, нереально", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.
В сентябре 2025 года министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил мнение, что республика не сможет направить на оборону обязательные в рамках НАТО 2% ВВП в 2026 году. Он отметил тогда, что в 2026 году у министерства обороны, как и у других государственных ведомств, в приоритете будут меры по экономии средств государственного бюджета.
В июне 2025 года в Гааге прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Экономика Мировая экономика СЛОВАКИЯ Гаага РФ Дональд Трамп Роберт Фицо НАТО
 
 
