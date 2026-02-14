https://1prime.ru/20260214/frantsiya-867479473.html

Франция угрожала Нигеру наемниками в случае вывоза урана, заявил президент

ПРЕТОРИЯ, 14 фев - ПРАЙМ. Франция угрожала Нигеру, что в случае вывоза урана, который французы считают своим, наемники нападут на конвой с сырьем, заявил президент Нигера Абдурахман Чиани. "Они нам даже угрожали, говоря, что (в случае - ред.) если он (уран - ред.) будет вывозиться, то они прибегнут к наемникам, чтобы атаковать конвой, или если он будет вывозиться из (месторождения - ред.) Арлит, они используют наемников, чтобы перехватить конвой... Это французы", - сказал глава государства в интервью телеканалу RTN. По словам Чиани, угрозы также относились к попыткам вывезти сырье водным путем. В июне 2025 года правительство Нигера объявило о национализации дочерней компании французского уранодобывающего гиганта Orano, однако компания оспорила это решение в суде.

франция, нигер