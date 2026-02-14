Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые подешевевшие фрукты в России
https://1prime.ru/20260214/frukty-867472391.html
Названы самые подешевевшие фрукты в России
Названы самые подешевевшие фрукты в России - 14.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые подешевевшие фрукты в России
Многие фрукты в российской рознице в начале февраля стали продаваться дешевле, чем в прошлом году: сильнее всего в цене упало киви - на 19%, до 241 рубля за кг, | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T09:07+0300
2026-02-14T09:07+0300
бизнес
фрукты
продукты питания
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/47/830904713_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_38056b1284b60bf820a936d35112bf3f.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Многие фрукты в российской рознице в начале февраля стали продаваться дешевле, чем в прошлом году: сильнее всего в цене упало киви - на 19%, до 241 рубля за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "За период 2-8 февраля цена киви упала до 241 рубля за кг или на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - сообщили в компании. Кроме того, помело подешевело на 17%, до 158 рублей за кг, авокадо – на 13%, до 481 рубля за кг. В свою очередь на 7% по сравнению с прошлым годом упала стоимость килограмма апельсинов - до 127 рублей, мандаринов - до 166 рублей и бананов - до 137 рублей. А груши стали дешевле на 3%, цена за килограмм опустилась до 251 рубля.
бизнес, фрукты, продукты питания, цены на продукты
Бизнес, фрукты, продукты питания, Цены на продукты
09:07 14.02.2026
 
Названы самые подешевевшие фрукты в России

NTech: в России в начале февраля килограмм киви подешевел на 19%, до 241 рубля

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Покупатель в магазине в отделе продажи фруктов
Покупатель в магазине в отделе продажи фруктов - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Покупатель в магазине в отделе продажи фруктов. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Многие фрукты в российской рознице в начале февраля стали продаваться дешевле, чем в прошлом году: сильнее всего в цене упало киви - на 19%, до 241 рубля за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"За период 2-8 февраля цена киви упала до 241 рубля за кг или на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - сообщили в компании.
Кроме того, помело подешевело на 17%, до 158 рублей за кг, авокадо – на 13%, до 481 рубля за кг.
В свою очередь на 7% по сравнению с прошлым годом упала стоимость килограмма апельсинов - до 127 рублей, мандаринов - до 166 рублей и бананов - до 137 рублей. А груши стали дешевле на 3%, цена за килограмм опустилась до 251 рубля.
 
Бизнесфруктыпродукты питанияЦены на продукты
 
 
