Названы самые подешевевшие фрукты в России
2026-02-14T09:07+0300
бизнес
фрукты
продукты питания
цены на продукты
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Многие фрукты в российской рознице в начале февраля стали продаваться дешевле, чем в прошлом году: сильнее всего в цене упало киви - на 19%, до 241 рубля за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "За период 2-8 февраля цена киви упала до 241 рубля за кг или на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - сообщили в компании. Кроме того, помело подешевело на 17%, до 158 рублей за кг, авокадо – на 13%, до 481 рубля за кг. В свою очередь на 7% по сравнению с прошлым годом упала стоимость килограмма апельсинов - до 127 рублей, мандаринов - до 166 рублей и бананов - до 137 рублей. А груши стали дешевле на 3%, цена за килограмм опустилась до 251 рубля.
