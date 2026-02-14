Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол - 14.02.2026, ПРАЙМ
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол - 14.02.2026, ПРАЙМ
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота, оно уже готово к поставке, заявил посол африканской страны в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T00:55+0300
2026-02-14T00:55+0300
россия
экономика
гана
москва
рф
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Гана заинтересована в экспорте в Россию золота, оно уже готово к поставке, заявил посол африканской страны в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях. "Гана хотела бы экспортировать золото в Россию, заявил посол африканской страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. По его словам, страна очень заинтересована в том, чтобы продавать России данный драгоценный металл. Посол заверил, что у Ганы уже есть закупленное золото, которое готово к экспорту", - сообщила газета "Известия" со ссылкой на слова посла Ганы в Москве. Гана - один из крупнейших мировых производителей золота. Золотодобыча является одной из ключевых отраслей экономики страны и важным источником валютных поступлений. Основные месторождения расположены в центральных и южных регионах Ганы, где работают как государственные, так и международные горнодобывающие компании.
россия, гана, москва, рф
РОССИЯ, Экономика, ГАНА, МОСКВА, РФ
00:55 14.02.2026
 
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол

Посол Джеху-Аппьях: Гана заинтересована в экспорте в Россию золота

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Гана заинтересована в экспорте в Россию золота, оно уже готово к поставке, заявил посол африканской страны в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях.
"Гана хотела бы экспортировать золото в Россию, заявил посол африканской страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. По его словам, страна очень заинтересована в том, чтобы продавать России данный драгоценный металл. Посол заверил, что у Ганы уже есть закупленное золото, которое готово к экспорту", - сообщила газета "Известия" со ссылкой на слова посла Ганы в Москве.
Гана - один из крупнейших мировых производителей золота. Золотодобыча является одной из ключевых отраслей экономики страны и важным источником валютных поступлений. Основные месторождения расположены в центральных и южных регионах Ганы, где работают как государственные, так и международные горнодобывающие компании.
 
Заголовок открываемого материала