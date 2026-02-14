https://1prime.ru/20260214/gana-867466245.html
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол - 14.02.2026, ПРАЙМ
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота, оно уже готово к поставке, заявил посол африканской страны в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T00:55+0300
2026-02-14T00:55+0300
2026-02-14T00:55+0300
россия
экономика
гана
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867466245.jpg?1771019757
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Гана заинтересована в экспорте в Россию золота, оно уже готово к поставке, заявил посол африканской страны в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях.
"Гана хотела бы экспортировать золото в Россию, заявил посол африканской страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. По его словам, страна очень заинтересована в том, чтобы продавать России данный драгоценный металл. Посол заверил, что у Ганы уже есть закупленное золото, которое готово к экспорту", - сообщила газета "Известия" со ссылкой на слова посла Ганы в Москве.
Гана - один из крупнейших мировых производителей золота. Золотодобыча является одной из ключевых отраслей экономики страны и важным источником валютных поступлений. Основные месторождения расположены в центральных и южных регионах Ганы, где работают как государственные, так и международные горнодобывающие компании.
гана
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гана, москва, рф
РОССИЯ, Экономика, ГАНА, МОСКВА, РФ
Гана заинтересована в экспорте в Россию золота - посол
Посол Джеху-Аппьях: Гана заинтересована в экспорте в Россию золота
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Гана заинтересована в экспорте в Россию золота, оно уже готово к поставке, заявил посол африканской страны в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях.
"Гана хотела бы экспортировать золото в Россию, заявил посол африканской страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. По его словам, страна очень заинтересована в том, чтобы продавать России данный драгоценный металл. Посол заверил, что у Ганы уже есть закупленное золото, которое готово к экспорту", - сообщила газета "Известия" со ссылкой на слова посла Ганы в Москве.
Гана - один из крупнейших мировых производителей золота. Золотодобыча является одной из ключевых отраслей экономики страны и важным источником валютных поступлений. Основные месторождения расположены в центральных и южных регионах Ганы, где работают как государственные, так и международные горнодобывающие компании.