"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии - 14.02.2026
"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии
Менее 25% запасов газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, это самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений, заявил "Газпром".
2026-02-14T11:39+0300
2026-02-14T11:50+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, это самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений, заявил "Газпром".&quot;По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений&quot;, - говорится в сообщении."Газпром" отметил, что из немецких ПХГ уже отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
2026
11:39 14.02.2026 (обновлено: 11:50 14.02.2026)
 
"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, это самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений, заявил "Газпром".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.

"Газпром" отметил, что из немецких ПХГ уже отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
 
