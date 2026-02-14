https://1prime.ru/20260214/gaz-867475155.html
"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии
"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии
Менее 25% запасов газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, это самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений, заявил "Газпром".
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, это самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений, заявил "Газпром"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении."Газпром" отметил, что из немецких ПХГ уже отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии
"Газпром": в ПХГ в Германии осталось менее 25% запасов газа
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, это самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений, заявил "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.
"Газпром" отметил, что из немецких ПХГ уже отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.