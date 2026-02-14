https://1prime.ru/20260214/gaz-867475357.html
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ - 14.02.2026
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ
Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). | 14.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с низкими запасами газа в европейских ПХГ, особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически-напряженную. "И уже совершенно точно – обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома".
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ
