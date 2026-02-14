Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260214/gaz-867475357.html
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ - 14.02.2026, ПРАЙМ
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ
Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T11:54+0300
2026-02-14T11:54+0300
энергетика
газ
европа
германия
алексей миллер
газпром
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82961/04/829610457_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_18370a0f33b9915a41439e44c6893d57.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с низкими запасами газа в европейских ПХГ, особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически-напряженную. "И уже совершенно точно – обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома".
https://1prime.ru/20260214/gaz-867475155.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82961/04/829610457_139:0:2851:2034_1920x0_80_0_0_033214383d83600719aad988e539163e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, германия, алексей миллер, газпром, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Алексей Миллер, Газпром, ЕС
11:54 14.02.2026
 
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ

Миллер: Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои ПХГ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ).
Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с низкими запасами газа в европейских ПХГ, особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически-напряженную.
"И уже совершенно точно – обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома".
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
"Газпром" сообщил о критическом уровне газа в ПХГ в Германии
11:39
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАГЕРМАНИЯАлексей МиллерГазпромЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала