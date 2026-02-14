https://1prime.ru/20260214/gaz-867475357.html

Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ

Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ - 14.02.2026, ПРАЙМ

Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T11:54+0300

2026-02-14T11:54+0300

2026-02-14T11:54+0300

энергетика

газ

европа

германия

алексей миллер

газпром

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82961/04/829610457_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_18370a0f33b9915a41439e44c6893d57.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с низкими запасами газа в европейских ПХГ, особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически-напряженную. "И уже совершенно точно – обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома".

https://1prime.ru/20260214/gaz-867475155.html

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, германия, алексей миллер, газпром, ес