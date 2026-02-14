https://1prime.ru/20260214/gaz-867476207.html
Запасы газа в ПХГ в ЕС упали ниже 35 процентов
2026-02-14T12:48+0300
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе 12 февраля опустились ниже 35%, это самый низкий уровень на эту дату за последние три года, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE на 12 февраля 2026 года, общий уровень заполненности в ПХГ стран Евросоюза составил 34,82%. В прошлом году на эту дату запасы составляли 46,49%, в 2024 году - 66,41%, в 2023 году - 66,16%, а в 2022 году - 33,25%. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически-напряженную. Так, в немецких ПХГ запасы газа опустились 12 февраля до 24,83% - самого низкого уровня для этой даты за всю историю наблюдений. По данным "Газпрома", из немецких ПХГ уже отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме, сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. В этой связи Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища.
