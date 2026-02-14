Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили ужесточить штрафы за нарушение правил ремонта жилых домов
2026-02-14T06:33+0300
2026-02-14T06:33+0300
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 14 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "За повторное нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений должностные лица будут подвергаться наказанию в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц штраф будет составлять от 150 тысяч до 200 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке. Инициативой также предлагается увеличить штрафы за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений, которые для должностных лиц составят от 20 до 30 тысяч рублей вместо действующих 4-5 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение административной ответственности за нарушения при поставках коммунальных ресурсов - воды, тепла и электричества. Для должностных лиц предусмотрено увеличение штрафа до 30 тысяч рублей, если нарушение совершено повторно, наказание предлагается ужесточить: штраф до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация - запрет занимать должность на срок от шести месяцев до одного года. Для юридических лиц размер наказания также предлагается увеличить на сумму от 100 до 150 тысяч рублей. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, люди постоянно обращаются в партию из-за некачественных услуг в сфере ЖКХ, наплевательского отношение со стороны управляющих и ресурсоснабжающих компаний. При этом, по его словам, платежки растут, а сфера деградирует и нет управы. "Люди не могут добиться от них ни финансовой отчетности, ни протоколов и решений собраний собственников. Сообщения и жалобы на состояние многоквартирных домов регулярно игнорируются, что приводит к коммунальным авариям, когда люди оказываются вынуждены сидеть без света или отапливать свои дома горелками или буржуйками, будто мы живем не в XXI веке, а при Царе Горохе. Только за период январских морозов в 2026 году коммунальные аварии накрыли почти все крупные города в Московской области. Что уж говорить о малых населенных пунктах, находящихся далеко от столицы", - отметил он. Парламентарий убежден, что контроль отрасли ЖКХ необходимо усиливать. Слуцкий добавил, что управляющие компании и их недобросовестные руководители не должны ставить в опасность жизни людей своим "наплевательским отношением и рвачеством".
06:33 14.02.2026
 
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 14 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"За повторное нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений должностные лица будут подвергаться наказанию в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц штраф будет составлять от 150 тысяч до 200 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.
Инициативой также предлагается увеличить штрафы за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений, которые для должностных лиц составят от 20 до 30 тысяч рублей вместо действующих 4-5 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает увеличение административной ответственности за нарушения при поставках коммунальных ресурсов - воды, тепла и электричества. Для должностных лиц предусмотрено увеличение штрафа до 30 тысяч рублей, если нарушение совершено повторно, наказание предлагается ужесточить: штраф до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация - запрет занимать должность на срок от шести месяцев до одного года. Для юридических лиц размер наказания также предлагается увеличить на сумму от 100 до 150 тысяч рублей.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, люди постоянно обращаются в партию из-за некачественных услуг в сфере ЖКХ, наплевательского отношение со стороны управляющих и ресурсоснабжающих компаний. При этом, по его словам, платежки растут, а сфера деградирует и нет управы.
"Люди не могут добиться от них ни финансовой отчетности, ни протоколов и решений собраний собственников. Сообщения и жалобы на состояние многоквартирных домов регулярно игнорируются, что приводит к коммунальным авариям, когда люди оказываются вынуждены сидеть без света или отапливать свои дома горелками или буржуйками, будто мы живем не в XXI веке, а при Царе Горохе. Только за период январских морозов в 2026 году коммунальные аварии накрыли почти все крупные города в Московской области. Что уж говорить о малых населенных пунктах, находящихся далеко от столицы", - отметил он.
Парламентарий убежден, что контроль отрасли ЖКХ необходимо усиливать. Слуцкий добавил, что управляющие компании и их недобросовестные руководители не должны ставить в опасность жизни людей своим "наплевательским отношением и рвачеством".
 
