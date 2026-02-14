https://1prime.ru/20260214/gosduma-867467285.html

В Госдуме рассказали о возможности заселения в гостиницу через Max

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через платформу Max, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "Правительство утвердило правила предоставления гостиничных услуг - с 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через мессенджер Max", - сказала Стенякина. Она также сообщила, что с 1 апреля 2026 года предусмотрено использование при заселении мобильного приложения "Госуслуги". Депутат напомнила, что в середине сентября 2025 года платформа Мах в пилотном режиме запустила возможность создания "цифрового ID". Стенякина уточнила, что создавать и использовать "цифровой ID" могут граждане России старше 18 лет. "По сути, это электронная версия бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. В нем будут содержаться сведения о ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, место регистрации, а также биометрия гражданина. При этом сведения будут отображаться выборочно: согласно той ситуации, в рамках которой предъявлен код", - рассказала парламентарий. Она обратила внимание на то, что с конца 2025 года цифровой паспорт начали принимать в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, если закон не требует оригинал бумажного паспорта, а также в МФЦ для некоторых услуг. "Скоро его можно будет предъявить в гостинице, а в перспективе это распространится на медицину и транспорт, где QR-код упростит идентификацию без риска потери документа", - добавила Стенякина. Член думского комитета подчеркнула, что QR-код является альтернативным и равнозначным средством для предъявления только в рамках установленных случаев, указанных в постановлении правительства от 19 сентября 2025 года. По ее словам, для всех других правовых ситуаций бумажный паспорт остается основным и обязательным документом. В пример Стенякина привела первичное открытие банковских счетов или вкладов, при котором цифровой паспорт не принимается, поскольку нормативные акты ЦБ РФ требуют предъявления оригинала бумажного паспорта для идентификации новых клиентов. "Он неприменим в нотариальных действиях, сделках с недвижимостью, выдаче доверенностей или наследственных делах, где законодательство строго предписывает предъявить физический документ. Также QR-код не заменит паспорт в судебных процессах, при получении загранпаспорта, трудоустройстве с проверкой документов, выезде за границу, медицинских процедурах, требующих полного пакета оригиналов. В этих случаях бумажный паспорт остается обязательным", - подытожила она.

