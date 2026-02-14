https://1prime.ru/20260214/gosuslugi-867477873.html
Часть россиян не могут войти на "Госуслуги" без кода в приложении MAX
Часть россиян не могут войти на "Госуслуги" без кода в приложении MAX - 14.02.2026, ПРАЙМ
Часть россиян не могут войти на "Госуслуги" без кода в приложении MAX
Некоторые владельцы iPhone в РФ не могут войти на "Госуслуги" без получения кода в приложении национальной платформы MAX, обратил внимание корреспондент РИА... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T15:03+0300
2026-02-14T15:03+0300
2026-02-14T15:03+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862867598_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_403e78c6ab1ae8642ddd2fb7e5dc515d.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Некоторые владельцы iPhone в РФ не могут войти на "Госуслуги" без получения кода в приложении национальной платформы MAX, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Так, при попытке зайти на "Госуслуги" телефон запрашивает код подтверждения через MAX. Далее пользователя переводит на страницу скачивания платформы и только после этого приходит push-уведомление с кодом. "Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через MAX. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру", - написано на странице "Госуслуг" при входе на портал.При этом пользователи Android могут зайти на "Госуслуги" без скачивания MAX. В августе 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через МАХ. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862867598_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ac92307169cad318bde63f71099b8cf2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Часть россиян не могут войти на "Госуслуги" без кода в приложении MAX
Российские пользователи iPhone не могут войти на "Госуслуги" без кода в приложении MAX
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Некоторые владельцы iPhone в РФ не могут войти на "Госуслуги" без получения кода в приложении национальной платформы MAX, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке зайти на "Госуслуги" телефон запрашивает код подтверждения через MAX. Далее пользователя переводит на страницу скачивания платформы и только после этого приходит push-уведомление с кодом.
"Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через MAX. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру", - написано на странице "Госуслуг" при входе на портал.
При этом пользователи Android могут зайти на "Госуслуги" без скачивания MAX.
В августе 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через МАХ. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.