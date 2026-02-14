Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии

https://1prime.ru/20260214/grenlandiya-867480448.html

МЮНХЕН, 14 фев - ПРАЙМ. Премьер Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности отказалась назвать стоимость Гренландии. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье. На панельной дискуссии Фредериксен задали вопрос, может ли она оценить стоимость острова. "Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?" - ответила глава правительства. Фредериксен также отметила, что Дания придерживается основных демократических ценностей и принципов. "Королевство Дания, конечно, является суверенным государством, и мы должны уважать право людей на самоопределение. И гренландский народ очень ясно дал понять, что они не хотят становиться американцами. Они хотят оставаться гренландским народом", - сказала премьер. Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

